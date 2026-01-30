In Italia esiste un luogo che si conferma, anno dopo anno, come la destinazione ideale per celebrare San Valentino.

Tra le mete più amate per un’esperienza che unisce storia, cultura e panorami mozzafiato spicca senza dubbio Cortona, gioiello della Val di Chiana in Toscana, un borgo che ha saputo conquistare il cuore di viaggiatori e innamorati di tutto il mondo.

Conosciuta per il suo fascino senza tempo e la profonda eredità etrusca, Cortona si distingue come meta perfetta per chi desidera riscoprire l’amore in un’atmosfera intima e suggestiva. La città, recentemente valorizzata anche dal ritorno del festival internazionale di fotografia Cortona on the Move, offre un’esperienza unica che fonde arte, natura e storia.

Tra i luoghi più affascinanti da visitare spicca la Fortezza del Girifalco, situata a 651 metri sul livello del mare, da cui si gode una vista impareggiabile sulla Val di Chiana e oltre, verso l’Umbria. La fortezza, le cui origini risalgono all’epoca etrusco-romana e che fu ristrutturata nel Cinquecento sotto la famiglia Medici, rappresenta uno scrigno di storia e panorami che incantano chiunque vi si avventuri.

I tesori di Cortona: storia, arte e spiritualità

Passeggiando per il centro storico di Cortona si respira un’atmosfera sospesa nel tempo, dove le tracce della civiltà etrusca si fondono con l’arte rinascimentale e la tradizione toscana. Partendo da Piazza della Repubblica con il suo imponente Palazzo Comunale, si può scoprire la città perdendosi tra vicoli e piazzette, come Piazza Garibaldi, celebre per il panorama che abbraccia la valle sottostante, e la storica Piazza Signorelli, dove si trova il Teatro omonimo e palazzi storici come Palazzo Casali e il Palazzo del Capitano del Popolo.

Non può mancare una visita alla Basilica di Santa Margherita, patrona di Cortona, la cui chiesa fu edificata nel 1304 in suo onore. La basilica è un tripudio di affreschi e colori che raccontano secoli di devozione e arte sacra, rendendola una tappa imprescindibile per chi visita la città.

Per chi cerca un’esperienza più spirituale, l’Eremo Francescano Le Celle rappresenta un luogo di profonda meditazione. Fondato per volontà di San Francesco d’Assisi nel 1211, l’eremo è immerso nella natura e conserva un’aura di pace e raccoglimento, ideale per chi desidera un momento di intimità e riflessione.

Oltre al patrimonio culturale e paesaggistico, Cortona offre anche un’eccellenza culinaria che completa l’esperienza romantica. Tra i ristoranti più apprezzati spicca La Bucaccia, un locale che coniuga cucina toscana tradizionale e creatività, offrendo piatti elaborati ma autentici, il tutto in una cornice di grande charme. Per una serata più informale ma altrettanto gustosa, Beerbone Art Burger propone deliziosi hamburger di Chianina, perfetti per chi ama unire sapori genuini a un’atmosfera rilassata.

Chiunque scelga Cortona come meta per San Valentino potrà godere di un soggiorno indimenticabile, arricchito da viste spettacolari, arte e tradizioni secolari, insieme a momenti culinari di alta qualità. Questa località, con la sua combinazione unica di storia, cultura e romanticismo, continua a essere il luogo perfetto per innamorarsi (di nuovo) ogni anno.