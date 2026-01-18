Nel cuore della Toscana, arroccato sul versante occidentale del Monte Amiata, sorge un affascinante borgo.

Con i suoi 4.327 abitanti, secondo i dati aggiornati a settembre 2025, è un luogo che custodisce un patrimonio storico, culturale e spirituale di grande rilievo, nonché un intreccio di tradizioni antiche e influenze orientali.

Arcidosso, la cui denominazione deriva dal latino arx et dossum – “fortezza sul dosso” – è nato come baluardo difensivo, testimonianza della sua funzione strategica in epoca medievale. La sua storia è strettamente legata alla famiglia degli Aldobrandeschi, signori del territorio che edificarono la celebre Rocca Aldobrandesca, vero cuore politico e militare della montagna. La rocca, risalente all’XI secolo, è uno dei castelli medievali meglio conservati dell’area amiatina, con caratteristiche architettoniche uniche come la base inclinata, il mastio quadrangolare e la doppia cerchia muraria. La superficie lapidea della fortezza è arricchita da incisioni e simboli attribuiti a correnti ereticali medievali e a conoscenze esoteriche, che ancora oggi alimentano il fascino del luogo.

All’interno della Rocca si trovano tre importanti poli museali: il Centro Studi David Lazzaretti, dedicato alla figura del profeta amiatino attraverso documenti e fotografie ottocentesche; il Museo del Paesaggio Medievale, che ricostruisce la vita e l’economia rurale dell’epoca; e il MACO, Museo di Arte e Cultura Orientale, che ospita la più significativa collezione toscana di arte tibetana, testimonianza dell’influente presenza buddhista sul vicino Monte Labbro.

Il borgo antico di Arcidosso si sviluppa in verticale, con case addossate, vicoli lastricati, archi e scale che si inerpicano verso la cima del dosso, dominata dalla Rocca. Tra i principali edifici religiosi spiccano la Chiesa di San Niccolò, patrono del paese, con la sua struttura neoromanica ristrutturata nel XX secolo, e la Chiesa di San Leonardo, uno dei nuclei romanici più importanti del borgo, che custodisce al suo interno il celebre dipinto della Decollazione di San Giovanni Battista di Francesco Vanni, un’opera di grande intensità luministica che preannuncia il barocco senese.

Non meno significativi sono il Santuario della Madonna delle Grazie, eretto dopo la peste del 1348 e arricchito da opere di Ventura Salimbeni, e la Chiesa di Sant’Andrea, con affreschi cinquecenteschi e un crocifisso seicentesco in cartapesta.

Arcidosso tra Tradizione e Spiritualità Orientale

Oltre al suo passato medievale e alla storia di Lazzaretti, Arcidosso è oggi noto anche per la presenza significativa di una comunità buddhista tibetana, insediatasi negli anni Settanta sul Monte Labbro. Il Gönpa di Merigar West è un centro di pratica e studio buddhista inaugurato nel 1990 dal Dalai Lama, diventato un punto di riferimento europeo per la contemplazione e la filosofia orientale.

Questo insediamento spirituale ha portato nuove architetture, simboli e pratiche che convivono con la tradizione cristiana secolare del territorio, creando un dialogo culturale e religioso unico in Europa. La presenza del MACO nella Rocca Aldobrandesca testimonia questo scambio vivace tra Oriente e Occidente.

Il borgo è meta apprezzata sia in estate che in inverno, grazie alla vicinanza alle piste del Monte Amiata e alla ricchezza di itinerari naturalistici. Le tradizioni locali sono celebrate con eventi come Castagna in Festa, una manifestazione autunnale dedicata al prodotto simbolo della montagna, e il Clazz International Music Festival, che propone concerti di musica classica nelle chiese e piazze del paese.

Tra le esperienze da non perdere vi sono escursioni al Monte Labbro, la visita alla Pieve di Santa Maria a Lamula, uno splendido esempio di romanico rurale, e la scoperta della cascata dell’Acqua d’Alto, alimentata da sorgenti naturali che scendono dalle rocce di peperino.

Il territorio è altresì noto per la produzione di birra artigianale alle castagne, un prodotto innovativo che valorizza una materia prima antichissima, simbolo della vitalità culturale e gastronomica di Arcidosso.

Come Raggiungere Arcidosso

Il borgo sorge in posizione strategica tra Grosseto e Siena, facilmente raggiungibile tramite la Strada Statale 223 Siena-Grosseto, con uscita a Paganico e successiva salita panoramica verso il Monte Amiata. In alternativa, si può percorrere l’Autostrada A1 con uscita a Chiusi e proseguire lungo la Cassia verso Castel del Piano. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Civitella Paganico, collegata ad Arcidosso da un servizio autobus.

Questo territorio affascinante, che fonde storia medievale, spiritualità profonda e suggestioni orientali, continua a essere un luogo di grande interesse culturale e turistico nel cuore della Toscana.