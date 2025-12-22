La città di Kassel ha ispirato alcune delle fiabe più famose di tutti i tempi: un viaggio incredibile tra verde, castelli e canali.

Nel cuore della Germania, lungo le sponde del fiume Fulda, si estende la città di Kassel, un luogo che ha ispirato alcune delle più celebri fiabe europee grazie al lavoro dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm.

Ancora oggi, questa città affascina visitatori da tutto il mondo non solo per il suo legame storico con i due studiosi, ma anche per il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, che spazia da spettacolari parchi barocchi a musei all’avanguardia.

Un patrimonio culturale e naturale unico tra castelli fiabeschi e musei innovativi

Al centro dell’esperienza di visita a Kassel si trova il Bergpark Wilhelmshöhe, un parco monumentale di oltre 500 ettari che si estende sulle colline occidentali della città. Questo vasto spazio verde, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO, è celebre per il suo sistema idraulico barocco e la spettacolare cascata lunga 350 metri, che crea un’atmosfera quasi fiabesca. La combinazione di giardini a terrazza, viali lastricati, statue e fontane racconta la perfetta armonia tra estetica e tecnologia settecentesca. Dominando il parco si erge il Monumento di Ercole, costruito tra il 1707 e il 1717.

Questa imponente struttura in rame, posta su un basamento di tufo alto 70 metri, rappresenta uno degli esempi più significativi dell’architettura monumentale barocca e offre un punto panoramico da cui si può ammirare l’intera città di Kassel e l’estensione del Bergpark. Questo edificio neoclassico ospita la prestigiosa Gemäldegalerie Alte Meister, che conserva capolavori di Rembrandt, Rubens e altri maestri europei. Gli interni, con arredi originali del XVIII secolo, e i giardini all’italiana circostanti, rappresentano un connubio perfetto tra arte, storia e natura.

Un’altra attrazione imperdibile è il Löwenburg, un castello costruito alla fine del XVIII secolo per evocare l’atmosfera delle rovine medievali. Con torri merlate e cortili interni, il castello fonde elementi storici e moderni, offrendo un’immersione autentica nella vita medievale grazie a mobili, armi e tessuti d’epoca. Questo luogo è un vero e proprio laboratorio di storia materiale e fantasia, riflettendo le aspirazioni artistiche e narrative del suo tempo. Il fiume Fulda attraversa dolcemente la città, offrendo suggestivi percorsi verdi lungo le sue rive, utilizzate da canottieri, amanti della natura e residenti in cerca di relax. Gli argini, con i loro ponti e le passeggiate alberate, rappresentano un punto di incontro e socializzazione che arricchisce il tessuto urbano.

La città celebra con orgoglio i fratelli Grimm nel Grimmwelt, un museo dedicato alla raccolta e allo studio dei racconti popolari. Qui si possono ammirare documenti originali, prime edizioni delle fiabe e manoscritti fondamentali per comprendere il lavoro linguistico e narrativo dei due studiosi. Le esposizioni interattive e le sezioni tematiche immergono il visitatore nell’universo fiabesco che ha influenzato generazioni di lettori in tutto il mondo.

Nel cuore di Kassel si trova anche il Fridericianum, uno dei primi musei appositamente costruiti in Europa, oggi noto per ospitare documenta, una delle più importanti manifestazioni internazionali di arte contemporanea. La sua facciata neoclassica si affaccia su Friedrichsplatz, mentre all’interno trovano spazio opere e installazioni sperimentali che riflettono le tendenze artistiche più innovative. Per completare l’offerta culturale di Kassel, la Neue Galerie propone una panoramica sull’arte dal XIX secolo ai giorni nostri, con opere di espressionisti tedeschi, rappresentanti della Nuova Oggettività e artisti postbellici, tracciando l’evoluzione del gusto e del pensiero estetico europeo.

Raggiungere Kassel dall’Italia è semplice e comodo grazie a diverse opzioni di trasporto. L’aereo rappresenta la soluzione più rapida con voli diretti o con scalo a Francoforte, Monaco o Berlino, da dove si prosegue in treno fino alla stazione di Kassel-Wilhelmshöhe. Questo importante nodo ferroviario collega la città con il resto della Germania tramite treni ad alta velocità e regionali. Per chi preferisce viaggiare su strada, Kassel è raggiungibile in auto attraverso le autostrade A7, A44 e A49, che attraversano paesaggi pittoreschi e consentono soste in località di interesse lungo il percorso.

Inoltre, esistono servizi di autobus a lunga percorrenza che collegano diverse città italiane a Kassel, offrendo un’opzione economica e diretta.Una volta in città, tram e autobus urbani facilitano gli spostamenti verso i principali monumenti, musei e parchi, permettendo di immergersi subito nell’atmosfera ricca di storia e cultura di Kassel.