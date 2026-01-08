Nel cuore delle Alpi lombarde, si cela un luogo che richiama alla mente il set cinematografico di Jurassic Park.

Non è un set cinematografico, ma un autentico borgo preistorico dove ancora oggi sono visibili migliaia di impronte di dinosauri risalenti a oltre 210 milioni di anni fa. Questa scoperta straordinaria si trova a Valdidentro, un piccolo centro abitato di circa 4mila abitanti situato nella valle di Fraele, nel Parco Nazionale dello Stelvio, tra Bormio e Livigno.

Il “Triassic Park” italiano

Il paragone con il famoso parco tematico nato dalla penna di Michael Crichton e portato sul grande schermo da Steven Spielberg è inevitabile. Tuttavia, ciò che rende unico questo sito è la sua autenticità geologica e storica. Le impronte appartengono a branchi di dinosauri erbivori del Triassico Superiore, l’ultima fase dell’era mesozoica, e si estendono su pareti rocciose quasi verticali, formando piste lunghe centinaia di metri. La loro conservazione è eccezionale, tanto da permettere di distinguere dettagli come dita e artigli, confermando lo stato di conservazione tra i più straordinari a livello mondiale.

Gli studi condotti su queste tracce hanno aperto nuove frontiere nella paleontologia, con l’utilizzo di tecnologie avanzate come droni e scanner 3D per esplorare un territorio altrimenti inaccessibile tramite sentieri tradizionali. Il paleontologo Cristiano Dal Sasso, del Museo di Storia Naturale di Milano, ha definito l’area come “il più grande sito di impronte di dinosauro delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo”. La scoperta, annunciata ufficialmente dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Milano Cortina 2026, è stata celebrata come un regalo culturale e scientifico legato alle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

Non solo un patrimonio paleontologico, ma anche una meta turistica che si integra perfettamente con l’offerta sportiva della zona per le Olimpiadi Invernali 2026. Le gare di sci alpino maschile si svolgeranno a Bormio, mentre Livigno ospiterà snowboard e freestyle. Visitare il borgo di Valdidentro e la valle di Fraele può rappresentare un’esperienza culturale complementare a un soggiorno dedicato agli eventi sportivi, arricchendo il viaggio con una dimensione storica e scientifica di grande interesse.

La Regione Lombardia ha fortemente promosso questa sinergia tra sport e cultura, sottolineando come il sito del “Triassic Park” costituisca una risorsa preziosa non solo per la ricerca, ma anche per il turismo sostenibile, capace di valorizzare un territorio che ha mantenuto intatta la sua autenticità senza subire l’invasione dell’edilizia moderna.