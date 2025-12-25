Nel cuore dell’Emilia-Romagna si nasconde, come un prezioso gioiello, un borgo che sembra fluttuare sopra un canyon.

Nel cuore dell’Emilia-Romagna si cela un piccolo gioiello sospeso nel tempo e nello spazio: Brugnello, un borgo che sembra fluttuare sopra un canyon, regalando scenari che ricordano le atmosfere selvagge e suggestive dell’America.

Situato nella provincia di Piacenza, questo luogo incanta per la sua bellezza autentica e ancora poco conosciuta, perfetto per chi desidera scoprire un angolo di Italia fuori dai circuiti turistici tradizionali.

Brugnello, il borgo sospeso sulla Val Trebbia

Nella cornice della provincia di Piacenza, Brugnello si distingue come una delle frazioni più affascinanti del comune sparso di Corte Brugnatella, che conta poco più di 500 abitanti totali. Questo borgo, con meno di una decina di residenti stabili, è un autentico capolavoro architettonico e naturale, arroccato sulla roccia e affacciato su uno dei paesaggi più spettacolari della Val Trebbia. Camminando tra i suoi vicoli lastricati in pietra, si percepisce un’atmosfera senza tempo, fatta di dettagli come le case in pietra, le sedie allineate all’esterno e gli scuri decorati con cura, che si arrampicano lungo la collina.

Nel punto più alto del borgo si erge la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, risalente al XIV secolo, che custodisce il fascino storico di Brugnello. Dietro a questa chiesa, la vera meraviglia: una terrazza panoramica che si affaccia direttamente sul profondo canyon della Val Trebbia, offrendo una vista mozzafiato che sembra trasportare chi la osserva in un paesaggio americano, tanto è raro poter ammirare un simile scenario da un borgo storico italiano. Per raggiungere Brugnello è possibile prendere l’auto percorrendo la SS45, strada panoramica che attraversa la valle, oppure optare per un’escursione a piedi partendo da Marsaglia.

Da qui si imbocca il sentiero CAI 145/143, un percorso naturalistico di circa due ore tra boschi e panorami spettacolari che conduce direttamente al borgo. Chi decide di soggiornare qualche giorno in Val Trebbia avrà l’opportunità di esplorare anche altre affascinanti frazioni e località vicine. Da non perdere sono il borgo antico di Marsaglia Vecchia e la frazione di Carana, così come la storica città di Bobbio, celebre per il leggendario ponte Gobbo e l’Abbazia di San Colombano, un capolavoro di arte religiosa e architettonica.

Nei dintorni si trova anche il Castello Malaspina-Dal Verme, testimonianza storica di grande rilievo, e la cittadina di Travo, dove si possono ammirare la parrocchiale di Sant’Antonino Martire e il castello Anguissola: due esempi di architettura sacra e militare che arricchiscono ulteriormente l’esperienza culturale della zona. La provincia di Piacenza è una terra di contrasti e ricchezze, dove i paesaggi mozzafiato si intrecciano con la storia e la cultura locale. Visitare Brugnello e i suoi dintorni significa immergersi in un’esperienza autentica, fatta di camminate tra sentieri panoramici, visite a borghi storici e degustazioni di piatti tipici.

La cucina piacentina, nota per i suoi salumi, i formaggi e i vini di qualità, completa un’offerta turistica capace di soddisfare anche i palati più esigenti. In un’epoca in cui la ricerca di luoghi unici e poco frequentati è sempre più diffusa, Brugnello rappresenta una meta perfetta per chi cerca un contatto vero con la natura e la storia, lontano dalla frenesia delle grandi città. Un borgo che, nonostante la sua piccola dimensione e i pochi abitanti, riesce a raccontare storie antiche e regalare panorami da sogno, confermando il fascino senza tempo della Val Trebbia e dell’Emilia-Romagna.