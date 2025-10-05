Questa è la meta perfetta per un weekend fuori porta in autunno: questo borgo magico “dei cristalli” tra palazzi storici e natura.

Nel cuore della Toscana, tra Firenze e Siena, si nasconde un borgo di rara suggestione che merita di essere riscoperto: Colle Val d’Elsa, conosciuto come la città del cristallo e luogo natale dell’illustre architetto Arnolfo di Cambio.

Questo centro, poco più che ventimila abitanti, rappresenta una perfetta armonia tra storia, arte e natura, ideale per un weekend autunnale all’insegna della cultura e del relax.

Colle Alta e il fascino medievale tra arte e architettura

La parte storica di Colle Val d’Elsa, detta Colle Alta, si erge maestosa su un’altura e conserva intatto il suo impianto medievale, con le iconiche case-torri, i vicoli stretti e i palazzi nobiliari che raccontano secoli di storia. L’accesso al borgo alto avviene attraverso la monumentale Porta Nova, un robusto bastione difensivo con due torrioni cilindrici, opera attribuita a Giuliano da Sangallo, figura di spicco della famiglia di architetti e ingegneri militari che ha lasciato un’impronta indelebile nella Toscana rinascimentale. Percorrendo via Francesco Campana e via del Castello si viene avvolti da un’atmosfera sospesa nel tempo, con scorci panoramici che spaziano dalle colline del Chianti fino al profilo imponente del Duomo di Colle Val d’Elsa.

La Piazza del Duomo rappresenta il cuore pulsante della città medievale, dove si incontrano la Concattedrale e il Palazzo Pretorio, simboli rispettivamente del potere religioso e temporale. La torre campanaria del Duomo, mai completata, svetta con imponenza e all’interno custodisce il Sacro Chiodo, una reliquia di grande valore devozionale. Non distante si trova la casa-torre di Arnolfo di Cambio, uno dei pochi esempi rimasti di questa tipologia architettonica e luogo di nascita del genio che progettò il Palazzo della Signoria di Firenze. Il percorso storico culmina al Baluardo, da cui si gode di una vista impareggiabile sulle dolci colline circostanti e sul paesaggio rurale che incornicia il borgo.

Spostandosi nella parte più moderna, la Colle Bassa o “Il Piano”, si apre una dimensione diversa ma altrettanto affascinante. Qui si trova Piazza Arnolfo di Cambio, fulcro della vita cittadina contemporanea, che ospita regolarmente il Mercatale, mercato di prodotti tipici locali, e il mercato settimanale. Recentemente rinnovata, questa piazza è diventata un punto di incontro vivace e dinamico, capace di coniugare tradizione e modernità. Un altro luogo di rilievo è Piazza Sant’Agostino, dove sorge l’omonima chiesa cinquecentesca, progettata con il contributo di Antonio da Sangallo il Vecchio, fratello di Giuliano.

La chiesa, nonostante la facciata mai completata, conserva all’interno preziose opere d’arte come la “Deposizione dei Santi” di Ridolfo del Ghirlandaio e un’edicola marmorea di Baccio da Montelupo, testimonianze di un ricco patrimonio artistico. Dal 2001, Colle Val d’Elsa vanta il prestigioso Museo del Cristallo, allestito in un’antica vetreria, che celebra la tradizione artigianale di questa città, riconosciuta come la principale produttrice italiana di cristallo. Il museo traccia un percorso storico dall’arte vetraria del Trecento fino al boom industriale del Novecento, offrendo una panoramica completa su un’attività che ha segnato profondamente l’identità locale.

Ma Colle Val d’Elsa non è solo storia e artigianato: il territorio è bagnato dal fiume Elsa, da cui prende il nome, che regala al borgo un patrimonio naturale unico. Lungo le sue rive si snoda il SentierElsa, un percorso pedonale di circa quattro chilometri che conduce a piscine naturali di acque turchesi e alla maestosa Cascata del Diborrato, meta molto frequentata durante l’estate per rinfrescanti bagni nelle sue acque limpide. Nelle vicinanze, nella frazione di Gracciano, si trovano le antiche Caldane, bagni termali con acque ricche di sali minerali e rinomate per le loro proprietà terapeutiche sin dall’epoca etrusca e romana.

Queste sorgenti, con temperature miti intorno ai 20°C, rappresentano un’oasi di benessere accessibile tutto l’anno, particolarmente apprezzata durante le miti giornate autunnali, quando il foliage dona al paesaggio un’atmosfera intima e rigenerante. Colle Val d’Elsa si conferma così una destinazione ideale per chi cerca un’immersione autentica nella Toscana più vera, tra arte, storia, artigianato e natura incontaminata.