Case di legno e panorami mozzafiato, questo è il borgo più fiabesco del mondo e si trova in Finlandia: un viaggio incredibile.

Nel cuore della costa sud-occidentale finlandese si trova uno dei borghi più affascinanti e autentici del Paese: Rauma, una città che affonda le sue radici nel 1442 e che conserva intatto il suo patrimonio architettonico in legno, tanto da essere riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Questo borgo rappresenta un vero e proprio gioiello nordico, con un centro storico che si estende per circa 30 ettari e ospita oltre 600 edifici risalenti al XVIII e XIX secolo, il più vasto complesso urbano in legno della Scandinavia.

La storia e le meraviglie di Rauma: musei, arcipelago e tradizione artigianale

Nata originariamente come un villaggio intorno a un monastero francescano, Old Rauma è una testimonianza vivente di antiche tradizioni e architetture in legno. Dopo un devastante incendio nel 1682, la città rinacque grazie al suo porto e ai cantieri navali, divenendo nel tardo XIX secolo la principale flotta a vela della Finlandia. Il centro storico, con le sue vie strette e pittoresche, racconta storie di un passato marinaro e artigianale ancora palpabile. Una caratteristica distintiva delle abitazioni sono le piccole finestre attiche, progettate in passato per facilitare la sorveglianza notturna e prevenire gli incendi, un pericolo costante per le strutture in legno.

Oggi, per garantire la sicurezza, ogni casa è dotata di moderni sistemi di allarme antincendio. Un’altra curiosità sono le statuine in porcellana di Cavalier King Charles Spaniels poste alle finestre, un’usanza portata dai marinai di ritorno dall’Inghilterra che rappresentava un segnale particolare legato alle loro famiglie. Tra gli edifici storici spicca la chiesa della Santa Croce, inaugurata nel 1512 dai francescani, poi convertita al luteranesimo dopo la Riforma.

La sua torre dell’orologio, dipinta di bianco, fungeva da punto di riferimento per i marinai in navigazione. Poco distante si trovano le suggestive rovine della Chiesa della Santa Trinità, distrutta da un incendio nel 1640, avvolte da misteriose leggende di fantasmi. Il vecchio municipio, risalente al 1776, rappresenta uno dei pochi edifici civici del XVIII secolo rimasti in Finlandia e oggi ospita il museo storico della città. Non meno affascinante è la Kitukränn, la strada più stretta della Finlandia, con una larghezza variabile tra 2,13 e 2,63 metri, che conserva ancora un’antica targa che vieta ai residenti di sporcare le strade.

Rauma offre una varietà di musei che raccontano la vita e la cultura locale. Il Museo Kirsti è una casa in legno che mostra la quotidianità di marinai, artigiani e capitani di navi dal XIX al XX secolo. Il Museo Marela rappresenta la dimora di una famiglia di mercanti e armatori, con eleganti interni in stile neorinascimentale, mentre la casa museo di Teresia e Rafael Lönnström celebra una coppia di industriali e collezionisti d’arte, aperta al pubblico dal 1988. Durante l’estate, la torre di guardia Kiikartorni, situata nella baia di Syväraumanlahti, offre una vista panoramica mozzafiato sull’arcipelago e la marina di Rauma.

Quest’ultimo, con circa 300 isole, è il cuore del Bothnian Sea National Park, la più grande area protetta del Mar Baltico in Finlandia. Tra le isole più note spicca Kylmäpihlaja, famosa per il suo faro trasformato in un hotel di charme. A circa 20 chilometri dal centro, la zona di Sammallahdenmäki custodisce un sito funerario risalente all’Età del Bronzo, anch’esso riconosciuto patrimonio UNESCO per la sua unicità. Nelle vicinanze si trova la chiesa di Lappi del 1760, una delle più antiche chiese in legno della regione, che completa l’offerta culturale e storica del territorio.

Rauma è celebre anche per la sua tradizione nella lavorazione dei merletti, considerati tra i più raffinati e apprezzati in Finlandia. Un tempo, i merletti decoravano le cuffie indossate dalle donne, un accessorio molto diffuso che ha reso famosa la città in tutta Europa. Anche se l’uso delle cuffie è caduto in disuso, i merletti continuano a ornare biancheria da letto e tovaglie, mantenendo viva un’arte antica. Nel negozio dell’associazione delle merlettaie è possibile ammirare all’opera le artigiane locali e acquistare prodotti autentici.

Ogni anno, a fine luglio, la città celebra questa tradizione con la Settimana del Merletto, un evento durante il quale numerosi cortili storici aprono le loro porte ai visitatori, offrendo uno sguardo unico su questa raffinata arte, praticata anche da alcuni uomini. Il borgo di Rauma, grazie alla sua atmosfera fiabesca, alle sue tradizioni millenarie e all’incredibile patrimonio architettonico, rimane una meta imperdibile per chi desidera scoprire un angolo autentico e intatto della Finlandia.