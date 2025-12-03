Nel cuore dell’Umbria, a pochi chilometri da Terni e immerso nel Parco Fluviale del Nera, si trova un autentico gioiello medievale.

Questo piccolo centro, con i suoi vicoli lastricati, le mura di pietra e le piazzette raccolte, sembra uscito da un racconto fantasy. Arrone, con i suoi 2.492 abitanti aggiornati al luglio 2025, è oggi amministrato dal sindaco Fabio Di Gioia, al suo secondo mandato, e continua a mantenere intatto il fascino che lo ha inserito nel club dei Borghi più belli d’Italia.

Le origini di Arrone affondano nel Medioevo, quando alla fine del IX secolo il nobile romano della famiglia Arroni fondò il primo insediamento fortificato su uno sperone roccioso. Il castello degli Arroni, oggi meta imprescindibile, è il cuore antico del borgo e testimonia un passato di fortezza e dominazione, con una torre quadrata longobarda che domina il centro storico. Ai piedi della fortezza si estende il nucleo chiamato “Santa Maria”, attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, un piccolo scrigno architettonico arricchito da affreschi del XVI secolo realizzati da Vincenzo Tamagni e Giovanni da Spoleto.

“La Terra”, invece, rappresenta il primo insediamento medievale, con la sua struttura difensiva integra e la preziosa chiesa gotica di San Giovanni Battista, al cui interno si conservano affreschi quattrocenteschi di grande valore artistico. La Porta di San Giovanni collega questo quartiere al cuore più recente del borgo, creando un continuo dialogo tra epoche storiche diverse.

Passeggiando tra i vicoli si possono ammirare antichi portoni in legno, decorazioni floreali curate con passione dagli abitanti, e la suggestiva atmosfera di un luogo sospeso nel tempo. La torre civica, detta “degli olivi” per la pianta di olivo che vi è cresciuta spontaneamente, è uno dei simboli di Arrone, riconosciuta a livello nazionale anche per la tradizione dei suoi maestri campanari, inserita dall’UNESCO nel patrimonio culturale immateriale.

Un territorio ricco di natura e attività outdoor

Il territorio di Arrone, esteso su oltre 41 km², è un paradiso per gli amanti della natura e dello sport all’aria aperta. Situato a 243 metri sul livello del mare, il comune offre un ambiente incontaminato ricco di boschi, acque limpide e sentieri immersi nel Parco Fluviale del Nera. La rete di percorsi trekking e mountain bike è tra le più apprezzate della regione e viene curata da professionisti federali.

I visitatori possono partecipare a escursioni guidate in mountain bike che conducono fino alla vicina Cascata delle Marmore, la più alta cascata artificiale d’Europa con un salto complessivo di 165 metri, situata a meno di 10 chilometri da Arrone. La cascata attira ogni anno circa mezzo milione di turisti, offrendo non solo un colpo d’occhio spettacolare, ma anche un habitat ricco di biodiversità, dalla flora mediterranea agli uccelli rari come il merlo acquaiolo e il martin pescatore.

Per chi ama gli sport acquatici, Arrone è la patria del rafting, della canoa e del torrentismo, con scuole attrezzate anche per i più piccoli. Il Parco Avventura Nahar consente invece di vivere emozioni forti in sicurezza, spostandosi tra gli alberi sospesi su percorsi attrezzati.

Arrone conserva vive le sue tradizioni, celebrando il patrono san Giovanni Battista il 24 giugno con festeggiamenti che coinvolgono tutta la comunità. Durante il periodo natalizio, il borgo si anima con il presepe vivente allestito nel castello, un evento molto sentito dagli abitanti e dai visitatori.

Il borgo e i suoi dintorni sono punteggiati di testimonianze storiche e artistiche, come l’ex convento di San Francesco e la chiesa di San Nicola a Casteldilago, frazione di Arrone, che ospita affreschi della scuola dello Spagna.