Questo borgo siciliano sembra uscito da un racconto d’altri tempi: qui vi sembrerà di passeggiare nel Medioevo.

Tra le perle nascoste della Sicilia, Forza d’Agrò si distingue come un autentico scrigno di storia e natura, incastonato tra le province di Messina e Catania, a 420 metri sul livello del mare, con affaccio sul limpido Mar Ionio.

Questo borgo, con poco più di mille abitanti, conserva intatto il fascino del suo passato medievale, offrendo a visitatori di ogni età un’esperienza di relax e cultura lontano dal caos della vita moderna.

Forza d’Agrò: un tuffo nel passato tra castelli e vicoli medievali

Chi arriva a Forza d’Agrò percepisce immediatamente l’amore per la tradizione che domina questo angolo di Sicilia. Il borgo mantiene una struttura urbana tipicamente medievale, con case addossate lungo stretti vicoli che si snodano sotto lo sguardo imponente del castello. Questo maniero, con le sue mura fortificate e la caratteristica guardiola, rappresenta il simbolo della storia locale e attira gli appassionati di architettura e storia.

Nel cuore del centro storico si erge la Cattedrale della SS. Annunziata, costruita nel XV secolo, che si distingue per la sua imponenza e armonia architettonica. Poco distante, la chiesa della Triade si presenta con il suo suggestivo Arco Durazzesco, affiancata dal Convento degli Agostiniani, testimonianze tangibili di un passato ricco di spiritualità e arte. Questi edifici raccontano la storia di un borgo che ha saputo conservare la propria identità nel corso dei secoli.

Allontanandosi dal centro, il turista si immerge in un paesaggio sempre più boscoso e suggestivo. La campagna intorno a Forza d’Agrò è disseminata di antichi casali e formazioni naturali come le Rocche a Scala, che si ergono maestose, scolpite dall’azione degli agenti atmosferici. Proseguendo lungo la strada di Santoleo, si percepisce la seduzione di questa terra, con i suoi panorami e la quiete rurale che avvolge ogni angolo.

Scendendo verso la contrada Casale, oltrepassata la fontana del Canale, si incontrano testimonianze architettoniche di un passato ancora vivo: muri in pietra e terra e la suggestiva chiesa di San Michele. A breve distanza si scorge Scifì, frazione di Forza d’Agrò, che mantiene la stessa atmosfera di armonia e serenità, ideale per chi cerca un contatto autentico con la cultura locale e la natura incontaminata. Dopo una giornata di esplorazione, il visitatore trova ristoro nella cucina tipica di Forza d’Agrò, che rappresenta un perfetto connubio tra gastronomia nazionale e tradizione contadina.

La cucina locale, infatti, è una celebrazione della dieta mediterranea, con piatti che esaltano la genuinità degli ingredienti e la creatività degli chef. Ogni portata, dal più semplice al più elaborato, è un tripudio di colori e sapori che raccontano la vivacità e la generosità della terra siciliana. Qui, il cibo non è solo nutrimento, ma un’espressione di cultura e gioia di vivere, capace di coinvolgere tutti i sensi in una festa continua.

Al calar del sole, quando il borgo si tinge di luci dorate e l’atmosfera diventa quasi fiabesca, il visitatore si lascia cullare dalla magia del luogo, deciso a prolungare il suo soggiorno per assaporare ancora di più la bellezza e la tranquillità di Forza d’Agrò. Un’esperienza che rimane nel cuore, tra storia, natura e sapori autentici di Sicilia.