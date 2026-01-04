Un lago continua a incantare visitatori e appassionati di natura e sport invernali con la sua straordinaria bellezza.

Riconosciuto da anni come uno degli specchi d’acqua più limpidi e spettacolari d’Italia, il lago si trasforma d’inverno in un vero paradiso per chi cerca tranquillità, sport e paesaggi mozzafiato. In questo articolo andremo alla scoperta delle molteplici attività e attrazioni offerte dal territorio, aggiornandoci sulle ultime novità e approfondendo le peculiarità di questo angolo di Trentino.

Il Lago di Molveno si estende per oltre 3 km² a un’altitudine di 845 metri, caratterizzato da un’acqua cristallina che raggiunge una profondità massima di 124 metri. La sua origine naturale risale a circa 4.000 anni fa, quando una grande frana sbarrò la valle, dando vita allo specchio d’acqua che oggi è amato per la qualità ambientale certificata dal marchio “5 vele” di Legambiente e Touring Club Italiano. Il lago è circondato da un contesto naturale unico: da un lato la maestosa catena centrale del Gruppo di Brenta con cime iconiche come il Campanile Basso e la Cima Tosa, dall’altro i boschi e i pendii della Paganella che degradano dolcemente verso l’acqua.

L’abitato di Molveno si affaccia sulla riva settentrionale, dove si sviluppano prati pianeggianti e una lunga spiaggia attrezzata, il cosiddetto “Lido di Molveno”, punto di ritrovo estivo ma anche base per molte escursioni in ogni stagione. Lungo le sponde si trovano anche testimonianze storiche come i Fortini napoleonici e il suggestivo Ponte Romano, oltre a una spettacolare cascata che si getta direttamente nel lago.

Attività invernali: dalla quiete delle passeggiate alle emozioni della Paganella Ski

Con l’arrivo dell’inverno, il lago abbandona la sua veste estiva per accogliere chi desidera immergersi in un’atmosfera più raccolta e silenziosa. Tra le attività più apprezzate spiccano le passeggiate sulla neve, in particolare il classico Giro del Lago di Molveno, un percorso di circa 11 chilometri, pianeggiante e adatto a tutti, compresi i bambini. La camminata regala vedute indimenticabili sul lago e sulle montagne circostanti, con la possibilità di ammirare i fortini e il ponte, magari accompagnati da un’esperta guida alpina. Il percorso è accessibile anche con le ciaspole, strumento ideale per muoversi sulla neve fresca e scoprire sentieri meno battuti nel Parco Naturale Adamello Brenta.

Per gli appassionati dello sci alpino, a pochi chilometri dal lago si trova la rinomata Skiarea Paganella, che offre 50 km di piste con innevamento programmato al 100%, garantendo condizioni ottimali durante tutta la stagione. Gli impianti di risalita moderni e veloci, insieme a un servizio gratuito di skibus che collega Molveno ad Andalo e Fai della Paganella, rendono l’accesso alle piste semplice e comodo.

La Paganella è particolarmente indicata per le famiglie, con numerosi campi scuola e parchi giochi sulla neve per i più piccoli, ma anche per sciatori esperti grazie a piste di varia difficoltà e panorami spettacolari sulle Dolomiti di Brenta. Lo skipass Paganella Ski è incluso nel circuito Skirama Dolomiti, che consente di estendere il divertimento su un’area sciistica ancora più vasta.

Non mancano alternative allo sci da discesa: piste per lo sci di fondo ad Andalo, nuove piste da slittino sull’Altopiano di Pradel raggiungibile con la cabinovia, fun park per i bambini, fat-bike e pattinaggio sul ghiaccio presso lo stadio di Andalo. Queste proposte permettono di vivere la montagna in modo dinamico, adatto a tutte le età e a ogni tipo di esperienza.

Anche quando il clima invita a momenti di relax, il territorio di Molveno offre spunti interessanti. Il centro storico del paese, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, conserva testimonianze storiche come la Chiesa di San Vigilio del XIII secolo e l’antica segheria ad acqua ancora funzionante, che raccontano la storia e la tradizione locale. Poco distante, le rovine di Castel Belfort evocano il passato medievale della zona.

Per chi desidera coccolarsi, i centri benessere dell’Altopiano della Paganella propongono trattamenti rigeneranti immersi in un contesto naturale impareggiabile. Inoltre, per le famiglie con bambini, la zona è un vero paradiso: oltre alle attività sulla neve, nei dintorni si trovano percorsi didattici come il celebre Sentiero dello Spirito del Bosco a Canzo, in Lombardia, dove arte e natura si fondono in un’esperienza magica per grandi e piccoli. Qui le sculture in legno di Alessandro Cortinovis danno voce all’ambiente naturale, coinvolgendo i visitatori in un racconto fantastico di gnomi, folletti e animali nascosti tra gli alberi.