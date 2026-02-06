Con il San Valentino alle porte, un lago si conferma ancora una volta come una delle mete più suggestive e romantiche d’Italia.

Affacciata sulle acque cristalline del Lario, questo luogo rappresenta uno degli angoli più incantevoli dove celebrare questa ricorrenza. A un’ora da Milano, il lago e i suoi borghi storici offrono un’esperienza indimenticabile, arricchita dal fascino senza tempo di Bellagio, la cosiddetta “Perla del Lario”.

Partendo da Milano, in circa sessanta minuti si raggiunge Como, punto di partenza ideale per una crociera sul Lago di Como. Diverse agenzie propongono tour organizzati che includono il trasferimento in bus Gran Turismo da Milano a Como e l’imbarco immediato per una navigazione panoramica e romantica. L’aria fresca, il riflesso delle Alpi sulle acque del lago al tramonto e le dimore storiche che si susseguono lungo la costa regalano un’atmosfera da film in Cinemascope.

La prima tappa è Varenna, borgo che non deve sforzarsi per apparire romantico, poiché lo è naturalmente. La celebre Passeggiata degli Innamorati è un suggestivo percorso pedonale a sbalzo sull’acqua, avvolto da rampicanti e fiori, che collega l’imbarcadero al centro storico in pochi minuti. Qui, le casette color burro, le piccole porte e il pavé invitano a scattare fotografie e a tenere stretta la mano del proprio partner. Consigliato uno stop alla Riva Grande durante l’ora d’oro, quando il lago si tinge di sfumature rame e rosa e il profilo del Castello di Vezio si staglia all’orizzonte, accompagnato dalla coreografia dei cigni.

Proseguendo, si raggiunge Bellagio, il simbolo del Lago di Como per eccellenza. Il borgo, situato su un promontorio che separa i due rami meridionali del lago, offre panorami a 360 gradi tra montagne e specchi d’acqua, vicoli acciottolati, scalinate storiche e ville aristocratiche con giardini rigogliosi. Le stradine di Bellagio, come la celebre Salita Serbelloni, si prestano a passeggiate senza fretta tra boutique artigianali e caffè con vista lago. Durante la stagione invernale, le ville aprono i loro giardini solo in occasioni speciali, ma l’incanto del luogo si percepisce anche dal battello che naviga il lago. Il punto panoramico di Punta Spartivento è imprescindibile per ammirare il lago abbracciato dai due rami, un’immagine che pare un vero e proprio gesto d’amore della natura.

Consigli pratici per un San Valentino senza pensieri sul Lago di Como

Chi desidera vivere una giornata romantica sul Lago di Como ha diverse opzioni per organizzarsi al meglio. Per chi preferisce una soluzione senza stress, i tour organizzati con pullman da Milano a Como e crociera inclusa rappresentano una formula comoda e lineare.

Per gli amanti del fai-da-te, è possibile raggiungere Como o Varenna in treno da Milano Centrale e poi spostarsi con battelli o aliscafi tra i borghi lacustri. È importante consultare con anticipo gli orari invernali della Navigazione Lago di Como per evitare lunghe attese o coincidenze mancanti.

Per sfruttare al massimo la luce migliore, si consiglia di programmare la presenza sul lago durante la cosiddetta “golden hour”, quando i colori diventano saturi e i riflessi sull’acqua creano scenari fotografici unici. Vestirsi a strati è indispensabile, considerando il clima fresco di febbraio, e portare con sé guanti, sciarpa e magari uno scaldamani tascabile.

Prenotare con anticipo sia i battelli sia i ristoranti è fondamentale, dato che la festa di San Valentino richiama numerosi visitatori. Non dimenticate contanti per piccoli acquisti o caffè e un power bank per i dispositivi mobili, essenziali per immortalare ogni momento senza rischiare di rimanere senza batteria.

Un tocco in più per sorprendere la persona amata è preparare un piccolo cadeau da consegnare a bordo della barca, come cioccolatini, una lettera scritta a mano o una foto istantanea: un gesto semplice, ma che sul lago assume un valore dirompente e memorabile.