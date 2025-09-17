Un rifugio lontano dal caos, con una vista mozzafiato: questo borgo è la terrazza più bella d’Italia, perfetta per l’autunno.

Nel cuore della Sicilia orientale, a pochi chilometri da Taormina, si cela un gioiello dal fascino antico e dalla vista impareggiabile: Castelmola, borgo inserito nel prestigioso circuito dei Borghi più belli d’Italia.

Ideale per chi cerca un rifugio fuori dal caos turistico ma vicino alle principali attrazioni, Castelmola offre un’esperienza autentica e panorami mozzafiato che abbracciano tutta la costa ionica, dall’Etna alle coste calabre.

Castelmola: un borgo sospeso nel tempo con una vista spettacolare

Arroccato sulla roccia che dà il nome al borgo – dal siciliano “a mola”, simile a un dente – Castelmola rappresenta un vero e proprio balcone naturale sulla Sicilia orientale. L’ingresso principale, in Piazza Belvedere, conduce a una vista mozzafiato che regala una prospettiva unica su Taormina, l’Etna e le baie circostanti. Qui si può respirare l’atmosfera tranquilla di un villaggio medievale perfettamente conservato, con vicoli stretti e antiche chiesette che raccontano secoli di storia. Tra le prime attrazioni da visitare si trova l’Antico Arco Romano, incastonato in una scalinata di pietra che un tempo segnava l’accesso al castello.

Proseguendo, si incontrano le rovine del Castello Normanno, antico baluardo difensivo probabilmente risalente al periodo romano, che domina ancora oggi il paesaggio con la sua imponenza. Il tramonto in questo luogo regala uno spettacolo visivo unico, con il sole che cala dietro l’Etna e tinge di arancio tutto il golfo. Il centro storico di Castelmola, con la sua urbanistica medievale intatta, invita a una passeggiata fra le piccole piazze e le chiese storiche. Tra queste spiccano la Chiesa di San Giorgio, la Chiesa di San Biagio e la Chiesa Madre, tutte vicine tra loro e cariche di spiritualità e arte sacra.

La posizione strategica di Castelmola consente di esplorare altre meraviglie siciliane a breve distanza. A circa 25 km si trova Savoca, anch’essa inserita tra i Borghi più belli d’Italia e celebre per essere stata una delle location del film cult “Il Padrino”. Questo antico villaggio arroccato sulle montagne offre un’atmosfera intensa e autentica, con vicoli e piazze che sembrano sospesi nel tempo. A pochi minuti di auto si raggiunge l’Isola Bella di Taormina, una riserva naturale protetta e simbolo stesso della città di Taormina.

Conosciuta come la “Perla del Mediterraneo”, questa piccola isola verdeggiante incanta i visitatori per la sua bellezza incontaminata e per le acque cristalline che la circondano, rendendola una meta imperdibile per chi ama natura e mare. La vicinanza di questi luoghi consente di pianificare un itinerario ricco di storia, cultura e natura, senza rinunciare alla tranquillità di un borgo come Castelmola, perfetto per chi desidera vivere la Sicilia più autentica lontano dai flussi turistici più intensi.

Per visitare Castelmola bastano poche ore, ma ogni momento trascorso qui regala emozioni indimenticabili. L’ideale è arrivare in mattinata o nel primo pomeriggio per poter godere con calma delle passeggiate nel borgo, delle viste panoramiche e delle chiese. Durante il tramonto, il borgo si trasforma in un luogo magico, perfetto per scattare fotografie suggestive o semplicemente per rilassarsi ammirando il paesaggio. Il borgo è raggiungibile facilmente da Taormina, anche tramite mezzi pubblici o in auto, con parcheggi disponibili nei pressi dell’ingresso.

Per chi desidera prolungare la visita, nelle vicinanze si trovano diverse strutture ricettive che offrono un’ospitalità autentica, immersa nel paesaggio siciliano. Castelmola rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera scoprire la Sicilia più autentica, con la sua storia millenaria, la sua natura incontaminata e le sue vedute spettacolari che rimangono impresse nella memoria di ogni visitatore.