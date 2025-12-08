Nel cuore del Mediterraneo, a poche miglia dalla costa nord-orientale della Sardegna, si erge un isola tra cielo e terra.

Alta, stretta e inaccessibile, questa piccola isola di appena 5,9 chilometri quadrati è celebre non solo per il suo paesaggio mozzafiato ma anche per la sua storia singolare: è infatti conosciuta come il regno più piccolo del mondo.

Tra natura incontaminata e vicende storiche, Tavolara rappresenta un unicum nel panorama sardo e mediterraneo.

Un regno tra mito e realtà

L’origine del titolo di regno più piccolo del mondo affonda le radici nella prima metà del XIX secolo, quando Giuseppe Bertoleoni, un ligure originario della Corsica, decise di stabilirsi sull’isola, allora disabitata, dedicandosi all’allevamento delle sue famose capre dai denti dorati. La leggenda narra che nel 1836 Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, durante una battuta di caccia sull’isola, riconobbe simbolicamente Giuseppe come sovrano di Tavolara, consegnandogli una lettera ufficiale di investitura. Sebbene non esistano documenti certi a confermare questa investitura, la famiglia Bertoleoni ha mantenuto nel tempo questo titolo con orgoglio, trasformando Tavolara in un piccolo regno unico nel suo genere.

La storia di Giuseppe Bertoleoni e dei suoi discendenti è oggi ben documentata e tramandata, in particolare grazie a testimonianze e fotografie d’epoca esposte in alcuni locali sull’isola, che raccontano di una dinastia reale anomala, ma autentica nella sua dimensione familiare e territoriale. La famiglia Bertoleoni, di origine genovese, si trasferì infatti a Tavolara dopo varie vicissitudini, diventandone proprietaria e unico nucleo abitativo, fino a quando l’isola non subì l’ingerenza dello Stato italiano e della NATO nel XX secolo.

Al di là del fascino storico e leggendario, Tavolara è un gioiello naturalistico di rara bellezza. L’isola, con le sue imponenti falesie verticali, la macchia mediterranea e le acque cristalline che la circondano, è un ambiente protetto, parte integrante del Parco Marino di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Qui il mare si presenta limpido e ricco di biodiversità, ideale per immersioni e snorkeling, mentre la terra conserva tracce archeologiche e testimonianze di antichi insediamenti nuragici.

La sua posizione strategica, all’ingresso del Golfo di Olbia, la rende un luogo di particolare interesse turistico e ambientale, immerso in un contesto di montagne, boschi e coste incontaminate che caratterizzano l’intera regione della Gallura, una delle zone più suggestive della Sardegna. Tavolara incarna così un connubio perfetto tra storia, leggenda e natura, che continua ad affascinare studiosi, turisti e amanti delle storie insolite.