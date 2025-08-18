Con l’avanzamento delle normative europee e l’adozione sempre più diffusa dei documenti digitali, l’utilizzo della carta d’identità cartacea sta subendo restrizioni significative in diverse città italiane ed europee.

Questa evoluzione normativa impone ai cittadini di adeguarsi alle nuove regole per viaggiare senza inconvenienti, soprattutto all’interno dell’area Schengen e verso destinazioni specifiche.

Stop all’uso della carta d’identità cartacea: dove e perché

A partire da quest’anno, in molte città italiane e in diversi paesi europei, la carta d’identità in formato cartaceo non è più accettata come documento valido per l’accesso a determinati servizi o per l’ingresso in alcune località. La ragione principale di questo cambiamento è legata alla sicurezza e all’adozione di sistemi di identificazione elettronica più sicuri e difficilmente falsificabili.

In particolare, città come Roma, Milano, Torino e Firenze hanno iniziato a implementare l’obbligo di esibire documenti di viaggio elettronici o in formato digitale, soprattutto in contesti ufficiali come aeroporti, stazioni ferroviarie e uffici pubblici. Questo cambiamento è stato accompagnato da una campagna informativa rivolta ai cittadini per facilitare la transizione.

Il divieto di utilizzare la carta d’identità cartacea riguarda in modo specifico i viaggi all’estero, in particolare verso paesi membri dell’Unione Europea che hanno adottato standard più rigidi per il riconoscimento dei documenti. Questo significa che chi intende viaggiare, ad esempio, verso la Francia, la Germania o la Spagna, dovrà necessariamente essere in possesso di una carta d’identità elettronica o di un passaporto valido.

Per chi non possiede ancora la carta d’identità elettronica (CIE), è fondamentale rivolgersi tempestivamente agli uffici anagrafici del proprio comune di residenza per richiederla. La procedura è ormai standardizzata in tutta Italia e prevede la prenotazione online o telefonica, seguita da un appuntamento in cui si effettua il rilascio del documento.

La CIE si presenta come una tessera plastificata dotata di microchip contenente i dati anagrafici e biometrici del titolare, garantendo così un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alla versione cartacea. Inoltre, il documento elettronico è riconosciuto in tutti gli stati membri dell’Unione Europea e in numerosi paesi extra-UE come valido documento di viaggio.

In alternativa, per chi deve viaggiare in aree dove non è ancora obbligatoria la carta d’identità elettronica, è possibile utilizzare il passaporto, il quale resta sempre un documento valido e accettato in maniera universale. Tuttavia, anche il passaporto sta subendo un processo di digitalizzazione con l’introduzione di versioni biometriche, per garantire maggior sicurezza e velocità nelle procedure di controllo.

Il passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica può rappresentare una sfida per molte persone, soprattutto per chi è meno avvezzo alle nuove tecnologie o per le fasce d’età più elevate. Per questo motivo, numerosi comuni hanno attivato sportelli dedicati e servizi di supporto per guidare i cittadini nella richiesta del nuovo documento.

È importante sottolineare che, fino a una data limite stabilita dalle autorità, la carta d’identità cartacea sarà ancora valida per alcuni usi interni, come l’identificazione in ambito amministrativo o bancario. Tuttavia, per ogni tipo di viaggio, soprattutto all’estero, sarà necessario munirsi del documento elettronico o del passaporto.

In vista delle prossime vacanze o trasferte di lavoro, si consiglia di verificare con largo anticipo la validità del proprio documento e di effettuare la richiesta della carta elettronica qualora non la si possieda già. Inoltre, è utile consultare i siti ufficiali delle ambasciate o dei consolati dei paesi di destinazione per conoscere le ultime disposizioni in materia di documenti di viaggio.

L’addio definitivo alla carta d’identità cartacea segna un passo avanti verso una maggiore sicurezza e modernizzazione dei sistemi di identificazione, ma richiede un adeguamento tempestivo da parte di tutti i cittadini italiani. Solo così sarà possibile evitare disagi e garantire spostamenti sicuri e senza intoppi in Italia e all’estero.