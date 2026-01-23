Sardegna che non ti aspetti, oltre le spiagge: ecco tutti i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia, tutti i dettagli

La Sardegna è universalmente nota per le sue spiagge mozzafiato, ma il suo cuore più autentico si scopre passeggiando tra i vicoli di borghi storici come Fonni, un gioiello incastonato nel cuore della Barbagia. Riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia, Fonni rappresenta un’esperienza culturale e paesaggistica ben distinta dal classico turismo balneare, offrendo un’immersione profonda nella tradizione sarda, nella natura incontaminata e in un patrimonio architettonico unico.

Situato a circa 1000 metri di altitudine, Fonni è il centro abitato più alto della Sardegna, celebre per il suo clima fresco e per essere una porta d’accesso al Parco Nazionale del Gennargentu. Qui, l’atmosfera è permeata da un forte senso di identità locale, che si percepisce passeggiando tra le stradine in pietra e osservando le abitazioni in stile tradizionale, con i loro caratteristici tetti in lose, una pietra tipica della zona.

Dal punto di vista culturale, Fonni è un custode delle tradizioni sarde: i suoi abitanti continuano a praticare antichi mestieri e a vestire abiti tradizionali durante le numerose feste popolari, come la Festa di San Giovanni, che richiama visitatori da tutta l’isola. Durante queste celebrazioni, si possono ammirare danze, canti e rituali che affondano le radici nella storia millenaria della Sardegna.

Natura e storia: escursioni e patrimonio archeologico

Oltre al fascino del borgo, Fonni si distingue per la sua posizione strategica nel cuore della Sardegna più autentica. Offre numerosi sentieri per escursioni a piedi o in mountain bike, che permettono di esplorare boschi secolari, gole e panorami spettacolari sul massiccio del Gennargentu. La zona è anche ricca di siti archeologici, tra cui nuraghi e tombe dei giganti, testimonianze dell’antica civiltà nuragica che ha abitato l’isola.

Il Parco Nazionale del Gennargentu, con la sua biodiversità e la presenza di specie endemiche, è una meta imperdibile per gli amanti della natura e del trekking. Inoltre, nel territorio di Fonni si praticano attività sportive invernali, grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico di Bruncu Spina, il più alto della Sardegna.

Un’altra dimensione imprescindibile di Fonni è la sua offerta gastronomica, che riflette la ricchezza della tradizione culinaria sarda. Nei ristoranti e nelle trattorie si possono gustare piatti tipici come il maialino arrosto, la pecora in cappotto e i formaggi locali, accompagnati da vini prodotti nelle cantine della regione. Il pane carasau e i dolci tradizionali completano un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi.

L’artigianato locale, tra cui la lavorazione del legno e del ferro battuto, è un’altra espressione della cultura di Fonni, con botteghe che conservano tecniche antiche tramandate di generazione in generazione.

Fonni si conferma così una meta ideale per chi desidera scoprire la Sardegna più autentica, lontano dalla folla delle coste, immergendosi in un territorio ricco di storia, natura e tradizioni viventi.