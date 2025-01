Il quotidiano britannico The Telegraph ha pubblicato una classifica delle spiagge europee, dividendole tra le più belle e le più brutte. A far discutere è la presenza di Ostia, la località balneare romana, al secondo posto nella categoria delle spiagge meno attraenti.

Le motivazioni del Telegraph

Secondo il giornalista del Telegraph, Tim Jepson, Ostia presenta diversi problemi: l’acqua non è cristallina, la spiaggia è circondata da palazzi e manca di verde. Jepson, che ha visitato Ostia in gioventù, non ha mai avuto il coraggio di tornarci e sconsiglia la località a chi cerca un mare limpido e un paesaggio affascinante.

La reazione e il dibattito social

La classifica del Telegraph ha scatenato le ire del presidente del Municipio X di Roma, Mario Falconi. Questi ha difeso a spada tratta la bellezza di Ostia, sottolineando la qualità delle acque e la presenza di un patrimonio archeologico unico. Falconi ha inoltre criticato l’articolo del Telegraph, definendolo sensazionalistico e privo di fondamento.

“Difendiamo Ostia, il nostro mare, la nostra identità!” ha scritto Falconi sui social. “In risposta a quanto riportato da alcuni articoli di stampa che accostano Ostia a una lista di città di mare “meno belle d’Europa”, mi sento in dovere, come Presidente del Municipio X di Roma Capitale, di difendere con forza la straordinaria bellezza e unicità del nostro territorio. E non sono io a farlo – aggiunge -, sono le rilevazioni di ARPA e le autorizzazioni regionali che hanno certificato per il terzo anno di fila la salubrità del nostro mare come eccellente! Ricordiamo anche l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno, un’oasi di biodiversità unica nel suo genere e protetta dal 2000 dal Ministero dell’Ambiente”.

La notizia della classifica ha rapidamente fatto il giro dei social network, generando un ampio dibattito tra gli utenti. Molti hanno espresso la loro disapprovazione per la valutazione negativa di Ostia, difendendo le bellezze della località romana. Altri, invece, hanno concordato con l’opinione del Telegraph, sottolineando i problemi di inquinamento e degrado ambientale che affliggono alcune zone del litorale.

Le altre spiagge della classifica

Oltre ad Ostia, la classifica del Telegraph include altre località europee considerate meno attraenti, come Monaco, Ploče (Croazia), Kemer (Turchia) e Albufeira (Portogallo). Al contrario, in testa alla classifica delle spiagge più belle troviamo Collioure in Francia e Cefalù in Sicilia.