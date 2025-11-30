Nel cuore della Basilicata, tra le dolci colline della provincia di Matera, sorge un borgo che rappresenta l’essenza di questa regione.

Meta privilegiata per chi desidera scoprire la cultura, la storia e le tradizioni locali, Bernalda si distingue per il perfetto equilibrio tra il fascino medievale del suo centro storico e la vicinanza alle spiagge incontaminate e ai boschi del Metaponto, rendendola una destinazione ideale per un viaggio all’insegna del relax e della scoperta.

La storia di Bernalda affonda le sue radici in epoche antichissime. Prima di assumere il nome attuale, l’area era nota come Camarda, un piccolo insediamento sorto dopo la distruzione della vicina Metaponto alla fine del III secolo a.C., rifugio per gli abitanti in fuga. Già citata nell’XI secolo, la zona si sviluppò lentamente attorno a un nucleo di case e terreni agricoli, passando sotto il dominio di diverse famiglie nobiliari.

La svolta decisiva giunse nel tardo Quattrocento, quando Bernardino de Bernaudo, un influente barone della corte aragonese, decise di spostare l’insediamento nelle vicinanze del castello, progettando un nuovo impianto urbano fatto di strade regolari e isolati ben definiti. Ancora oggi la struttura del borgo riflette questa pianificazione attenta, un’eredità tangibile che accompagna i visitatori tra palazzi storici e angoli pittoreschi.

Attraverso i secoli, Bernalda ha vissuto momenti di prosperità alternati a periodi di crisi, tra carestie e dominazioni, fino a giungere ai rinnovamenti del XIX secolo e ai cambiamenti agricoli e demografici del Novecento, con l’emigrazione e l’annessione dell’area del Metaponto. Oggi Bernalda conserva un prezioso connubio tra passato e presente, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Le attrazioni imperdibili di Bernalda: tra storia, arte e cultura

Anche se di dimensioni contenute, Bernalda è ricca di siti di grande interesse storico e culturale. Il Corso Umberto I rappresenta l’asse principale del borgo, lungo cui si affacciano piazze e palazzi che raccontano storie antiche. La Piazza Plebiscito è uno dei cuori pulsanti della vita sociale, così come il celebre Palazzo Margherita, residenza di famiglia del noto regista Francis Ford Coppola, dove nel 2011 si celebrò il matrimonio della figlia Sofia Coppola.

Imponente è la presenza della Chiesa Madre di San Bernardino da Siena, situata in posizione dominante nel centro storico. La sua facciata sobria nasconde un interno che testimonia secoli di rimaneggiamenti e opere artistiche, mentre la piazza antistante regala una vista panoramica sul territorio circostante. Non meno suggestiva è la Chiesa del Carmine, celebre per il crocifisso ligneo del XVII secolo, un capolavoro di arte sacra che attira visitatori da tutta la regione.

A pochi passi, il Castello di Bernalda si erge come simbolo di forza e maestosità. Con le sue torri cilindriche, mura possenti e cortile interno, rappresenta un esempio eccellente di architettura tardo medievale, testimone delle vicende storiche che hanno segnato il territorio. Completa il quadro il Convento di Sant’Antonio da Padova, noto per un crocifisso ottocentesco che cattura immediatamente l’attenzione per la sua imponenza e suggestione.

A pochi chilometri da Bernalda si estende l’area archeologica di Metaponto, uno dei siti più importanti della Magna Grecia in Italia. Qui si possono ammirare i resti di templi, il teatro antico, le vie lastricate e l’agorà, che restituiscono un vivido quadro della vita di una città fiorente prima dell’arrivo dei romani.

Il sito rappresenta una tappa obbligata per gli appassionati di storia e archeologia, ma anche per chi desidera immergersi nel fascino di un passato millenario. Passeggiare tra queste rovine significa ascoltare le storie di commerci, riti e vita quotidiana di una civiltà che ha profondamente influenzato la cultura e l’identità del Sud Italia.

Bernalda e il vicino Metaponto offrono così un’esperienza completa, dove la natura rigogliosa, il patrimonio architettonico e la memoria storica si intrecciano in un territorio capace di emozionare ogni visitatore.