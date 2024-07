Nonostante le alternative come la Grecia e l’Albania, l’Italia resta la meta preferita per le vacanze degli italiani. Secondo una ricerca di Federalberghi, il 90% degli italiani trascorrerà le vacanze nel Belpaese. Il budget medio per persona è di 886 euro, per un soggiorno di circa 10,3 giorni, che comprende viaggio, vitto, alloggio e divertimenti. Le spese si suddividono in: 27,3% per i pasti, 27,9% per il pernottamento, 20,4% per il viaggio, 10,4% per lo shopping e 14% per extra. Una famiglia con due bambini spenderà circa 3.500 euro per una vacanza di qualità.

Vacanze brevi e frequenti: la nuova tendenza

Le vacanze estive stanno diventando sempre più brevi ma più frequenti. Un terzo dei vacanzieri (33,1%) prevede di fare più di un periodo di ferie durante l’estate. Circa 3,6 milioni di persone programmeranno almeno un altro periodo di svago, con 3,1 milioni che ne faranno due e 1,7 milioni che ne pianificheranno tre. Questa tendenza riflette un cambiamento verso una distribuzione più frazionata delle ferie estive.

Dove, perché e come

Sono 36 milioni gli italiani che trascorreranno un periodo di vacanza tra giugno e settembre. Tuttavia, il 44,8% della popolazione rimarrà a casa. Le principali motivazioni sono: mancanza di liquidità (54,3%), motivi di salute (27,3%) e motivi familiari (20,1%). Solo il 6,6% prevede di andare in vacanza in altri periodi dell’anno.

Le scelte per il soggiorno variano: il 28,5% degli italiani preferisce stare a casa di parenti o amici, il 27,2% opta per hotel, il 12,8% in case di proprietà, il 6,9% in B&B, il 5,6% in case in affitto, il 5,2% in residence, il 5,1% in villaggi turistici e il 3,7% in campeggi. Per gli spostamenti, la maggior parte utilizza l’auto (56,0%), mentre il 31,4% sceglie l’aereo e il 4,1% la nave. Gli italiani prediligono il mare per le vacanze: l’80,7% sceglie località marine. Montagna, laghi e località termali attraggono solo il 13,1% dei vacanzieri, mentre località d’arte e cultura sono scelte dal 3,3%.