Nel cuore dei Pirenei Atlantici, un luogo é conosciuto come la “California d’Europa”, continua a incantare viaggiatori.

Con una storia che affonda le radici nel XIX secolo, la città ha mantenuto intatto il suo fascino aristocratico, divenendo meta di vacanze per nobili, artisti e sportivi di ogni genere.

L’ascesa di Biarritz come località di villeggiatura di prestigio iniziò nel 1843 quando Victor Hugo ne intuì il potenziale. Fino ad allora, la cittadina basca era un piccolo borgo di pescatori di balene. Fu a metà Ottocento che l’imperatore Napoleone III e la moglie Eugenia de Montijo scelsero Biarritz come meta estiva, decretandone il successo internazionale. Per l’imperatrice, venne eretto un sontuoso palazzo a forma di “E”, l’iniziale del suo nome, oggi trasformato nell’elegante Hotel du Palais.

Nel corso del XIX secolo, Biarritz divenne il rifugio estivo di figure di spicco come l’imperatrice d’Austria Sissi, la regina Vittoria e grandi scrittori quali Dumas, Stendhal e Flaubert. A fine secolo, fu la volta del re d’Inghilterra Edoardo VII e di molte famiglie nobili britanniche, che contribuirono allo sviluppo di infrastrutture come il celebre Golf du Phare. Anche intellettuali e artisti di fama mondiale – da Émile Zola a Sarah Bernhardt, passando per Clemenceau, Poincaré, Coco Chanel e Charlie Chaplin – frequentarono la città, guadagnandole il titolo di “regina delle spiagge e spiaggia dei re”.

Biarritz e il Surf: Un Connubio d’Eccellenza

Negli anni Sessanta, Biarritz importò dalla California la prima tavola da surf, dando vita a una tradizione sportiva che oggi la rende uno dei poli europei più importanti per questo sport. La città ospita regolarmente eventi di rilievo, tra cui i campionati mondiali femminili di longboard e prestigiosi festival dedicati al surf. Anche i neofiti possono cimentarsi grazie a scuole come l’Ecole du Surf Quiksilver e il Biarritz Association Surf Clubs, che offrono corsi e noleggio attrezzature.

Per gli appassionati, il negozio Quiksilver Board Rider rappresenta il punto di riferimento continentale, con una vasta gamma di tavole, mute e accessori per praticare al meglio il surf nelle acque dell’Atlantico.

Oltre alle onde, la città è un vero paradiso gastronomico che unisce i sapori dell’oceano e la ricchezza della cultura basca. La cucina locale si ispira alle tradizioni francesi e spagnole, con piatti tipici come il pesce alla griglia, il merluzzo, l’agnello stufato, e le celebri pintxos – piccoli spuntini tipici della regione.

Tra i ristoranti di punta, l’Hotel du Palais ospita il ristorante stellato Michelin dello chef Jean-Marie Gautier, che seleziona ingredienti freschissimi al Marché de Biarritz, un mercato coperto noto per prodotti d’eccellenza come le ostriche da gustare con champagne e il salmone selvaggio dell’Adour, la cui qualità pregiata arriva fino a 100 euro al chilo.

Un altro indirizzo imperdibile è Chez Albert, situato nel Port de Pêcheurs, specializzato in pesce d’oceano, dove si può assaporare il famoso plateau royal. Dopo il pasto, una passeggiata lungo il porticciolo tra le casette dei pescatori trasformate in locali e scuole di surf regala atmosfere uniche. Per chi cerca un’alternativa con vista mare e cucina tradizionale rivisitata, Le Caritz al Port Vieux offre una terrazza magnifica e un ambiente accogliente aperto dalla colazione fino all’after dinner.

Costi e Accessibilità del Viaggio a Biarritz

Visitare Biarritz nel 2025 significa immergersi in un’esperienza di qualità senza rinunciare a un rapporto qualità-prezzo ragionevole, soprattutto se confrontato con altre destinazioni balneari di lusso. Sebbene la città mantenga un livello di eleganza e servizi di alto livello, è possibile organizzare un soggiorno con un budget variabile a seconda delle esigenze.

Per chi preferisce soluzioni più economiche, esistono diverse strutture ricettive come ostelli e hotel a prezzi contenuti, mentre i ristoranti locali offrono piatti tipici a meno di 20 euro, rendendo accessibile la scoperta della cucina basca e francese. Le attività sportive, tra cui le lezioni di surf, hanno tariffe competitive per avvicinare anche i principianti.

La posizione di Biarritz la rende inoltre facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da aeroporti come Milano e Roma fino allo scalo di Biarritz-Anglet-Bayonne, servito da compagnie low cost. Questo facilita un accesso rapido e conveniente, ideale per brevi weekend o soggiorni più lunghi.