Ci sono dei viaggi bellissimi da fare assolutamente, almeno una volta nella vita. Ecco quali sono e perché sarebbe una fortuna andare

Viaggiare è una ricchezza e su questo non ci piove. Ascoltare i racconti di coloro che girano il mondo è affascinante, ma guardare certi luoghi con i propri occhi, è decisamente tutta un’altra storia. Perché ci sono emozioni che solo l’essere in un luogo in presenza, può dare. E sì, ci sono esperienze che andrebbero fatte, almeno una volta nella vita.

Il poter raccontare di persona di aver visto determinati paesaggi, respirato odori tipici, assaggiato gustosi piatti e appreso leggende e tradizioni, è qualcosa di unico e indimenticabile. I viaggi di cui stiamo per parlarvi sono davvero particolari e vale la pena di farli, nel corso della propria esistenza.

Viaggi straordinari da fare assolutamente nel corso della propria vita: perché vale la pena essere lì in presenza

Non si tratta solo di andare in un posto e osservare cose, ma osservarle davvero, portando a casa tutto il buono che c’è da apprendere.

Mettersi in viaggio significa interiorizzare le esperienze che si fanno e farne tesoro, affinché possano far parte del proprio patrimonio culturale e formativo. Per chi è avvezzo alle avventure, non è possibile perdersi la Laguna Verde, in Bolivia. Si tratta di un meraviglioso lago ad alta quota, noto perché di un verde intenso e fascinoso, dovuto alla presenza di rame.

È uno spettacolo suggestivo, da non perdere. E ancora, le Golden Rock in Myanmar. Si tratta di un luogo sacro del buddismo, una roccia gigante tutta piena d’oro che spunta da uno strapiombo e sembra quasi cadere. C’è una leggenda legata a Buddha che la rende più di valore e misteriosa.

E che dire delle piscine naturali del Cenotes dello Yucatan, in Messico? Si tratta di un’esperienza spettacolare e rinfrescante, da non perdere, avvolti dalla vegetazione. In Sudafrica, poi, ci sono le cascate più alte al mondo, ossia le Tugela Falls.

Si tratta di uno spettacolo per gli occhi e di un luogo da non perdere, peraltro non difficile da raggiungere. Sono in tanti a visitarlo. E poi, la Seljalandsfoss, in Islanda, una cascata meravigliosa che può essere vista anche da dietro, percorrendo un sentiero.

Da non perdere anche la magia della Giordania, nell’antica città di Petra. Patrimonio dell’Unesco e una delle 7 meraviglie del mondo, è nota per i tanti sepolcri incavati nella roccia. Una vera favola da vedere assolutamente.