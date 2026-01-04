Una meta Patrimonio dell’UNESCO, uno dei borghi più belli d’Italia: in inverno si trasforma e sembra un posto da fiaba.

Con l’arrivo dell’inverno, Matera si trasforma in un luogo di rara bellezza, dove la storia millenaria si fonde con la magia delle festività.

I celebri Sassi di Matera, riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si vestono di luci calde e avvolgenti che illuminano le strade e le grotte, creando scenari da fiaba difficili da dimenticare. Questo periodo, infatti, è ideale per vivere la città lontano dalla folla estiva, immergendosi nella sua atmosfera autentica e suggestiva.

La magia dell’inverno nei Sassi di Matera

Durante i mesi più freddi, Matera offre un’esperienza di visita unica, in cui il silenzio e la tranquillità permettono di apprezzare ogni dettaglio di questo straordinario patrimonio. Il fascino del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano si amplifica grazie alle luci natalizie che adornano vicoli, piazzette e chiese rupestri, trasformando la città in un vero e proprio presepe a cielo aperto. Passeggiare tra le case-grotta e le antiche chiese scavate nella roccia diventa un viaggio nel tempo, un’immersione in un paesaggio di pietra e storia che si presta a riflessioni profonde e a scoperte lente ma indimenticabili.

La vista sulla Gravina, specialmente nei giorni limpidi di inverno, regala panorami mozzafiato, mentre la città si anima con mercatini e iniziative culturali che valorizzano tradizioni e artigianato locale. Tra gli eventi più attesi della stagione natalizia spicca il Presepe Vivente di Matera, giunto alla XV edizione, che nel 2025/2026 si presenta con il titolo “Il Presepe del Dialogo e della Pace Vivente”. Questo evento coinvolge oltre 200 figuranti che, animano i vicoli del Sasso Caveoso con una rappresentazione teatrale itinerante della Natività e della vita quotidiana della Palestina di duemila anni fa.

Il percorso, lungo circa 1,5 km, è arricchito da giochi di luce, video mapping e proiezioni che amplificano la suggestione dell’ambientazione naturale, rendendo la visita un’esperienza immersiva e toccante per visitatori di ogni età. La prenotazione online è obbligatoria, con tariffe differenziate e agevolazioni per bambini e persone con disabilità. Una parte del ricavato viene devoluta a progetti umanitari, rendendo l’evento non solo culturale ma anche sociale.

Oltre al Presepe Vivente, Matera in inverno offre numerose opportunità di scoperta. La minore affluenza consente di visitare con calma i luoghi simbolo come la Casa Grotta di Vico Solitario, che conserva l’arredamento tipico degli anni ’50, offrendo uno spaccato autentico della vita nei Sassi fino a pochi decenni fa. Imperdibile è anche il Palombaro Lungo, la più grande cisterna sotterranea della città, un capolavoro di ingegneria idraulica situato sotto Piazza Vittorio Veneto.

Le oltre 150 chiese rupestri, spesso affrescate e scavate nella roccia, rappresentano un patrimonio spirituale e artistico di straordinaria importanza, la cui atmosfera invernale è particolarmente evocativa. Per gli amanti dell’arte contemporanea, il MUSMA (Museo della Scultura Contemporanea) offre una collezione unica ospitata nelle grotte del Palazzo Pomarici, un connubio affascinante tra arte moderna e ambientazione storica.

Non va dimenticata la ricca tradizione gastronomica lucana: durante l’inverno è possibile assaporare piatti robusti e saporiti, come la pasta fatta a mano, le carni locali e i formaggi tipici, che completano l’esperienza di un soggiorno che coinvolge tutti i sensi. Visitare Matera in questo periodo significa quindi immergersi in un’atmosfera sospesa, dove la storia, la cultura e le tradizioni si intrecciano in una città che continua a incantare chiunque la scopra.