Il Sud America si conferma tra le mete più ambite per i viaggiatori nel 2026, grazie a una ricchezza culturale e naturale senza pari.

Tra le destinazioni emergenti spiccano luoghi che combinano storia millenaria, tradizioni autentiche e paesaggi mozzafiato. Tra questi, spiccano il Perù, con la sua eredità inca e la cucina di fama mondiale, e Cartagena de Indias, città colombiana dal fascino coloniale e dalla vibrante vita notturna. Entrambe rappresentano un’esperienza di viaggio immersiva e coinvolgente, capace di soddisfare i desideri di avventura, scoperta e gusto degli appassionati.

Il Perù è una delle nazioni più ricche di storia e biodiversità del continente sudamericano. Con una popolazione stimata di oltre 34 milioni di abitanti e una superficie di circa 1,2 milioni di km², il Paese si estende dalle aride coste del Pacifico alle altissime vette delle Ande e alle fitte foreste pluviali dell’Amazzonia. La sua capitale, Lima, è diventata una delle capitali gastronomiche mondiali, grazie a ristoranti stellati come Central e Maido, che celebrano la cucina peruviana con un tocco contemporaneo e influenze Nikkei, frutto dell’incontro tra culture giapponese e peruviana. Piatti come il tiradito, sashimi servito con salse colorate, sono ormai icone riconosciute a livello globale.

Dal punto di vista storico, il Perù vanta una delle più antiche civiltà delle Americhe, la cultura Caral-Supe (datata al quarto millennio a.C.), considerata una delle culle della civiltà umana. Ma è l’Impero Inca che ha lasciato un segno indelebile, con siti archeologici come Kuélap e Chavín de Huántar che raccontano un passato di potere e sofisticazione culturale. L’esperienza di visitare queste rovine, spesso isolate e circondate da paesaggi spettacolari, offre un’immersione unica nella storia precolombiana.

Oltre alla storia, il Perù è un paradiso per gli amanti della natura e della biodiversità: è al sesto posto mondiale per la varietà di flora e secondo solo alla Colombia per le specie di uccelli. Le sue montagne tropicali, i laghi navigabili più alti del mondo e la giungla amazzonica offrono itinerari che uniscono fatica, emozione e contemplazione.

Cartagena, Colombia: la perla caraibica tra tradizione e divertimento

Situata sulla costa nord della Colombia, Cartagena de Indias è una delle mete più affascinanti e vivaci del Sud America. Fondata nel 1533, questa città è stata per secoli un porto strategico e un punto di incontro tra culture indigene, afro-caraibiche e spagnole, un mix che si riflette nella sua architettura, nella musica e nella cucina locale. Il centro storico, noto come Ciudad Amurallada, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e conserva mura, fortezze e palazzi coloniali che raccontano la storia delle numerose incursioni di pirati e potenze europee.

Cartagena è oggi sinonimo di vita notturna intensa e autentica, fatta di musica dal vivo, balli e street food che animano soprattutto il quartiere di Getsemaní. Qui le pareti delle strade sono un’esplosione di street art, mentre la Plaza de la Trinidad si trasforma ogni sera in un palcoscenico di festa con cibo di strada, danze improvvisate e lezioni di salsa, bachata e champeta afro-colombiana sui rooftop. Il mix di cultura e divertimento rende Cartagena una meta imperdibile per chi desidera vivere la Colombia più autentica e festosa.

Oltre a Perù e Colombia, il Sud America offre molte altre destinazioni di grande interesse per il 2026. In Argentina, il Parque Nacional Iberá è un paradiso per chi cerca avventure naturalistiche, dove poter osservare specie rare come il capibara e il giaguaro in ambienti incontaminati. In Bolivia, la tradizione delle cholitas luchadoras, donne indigene che praticano la lucha libre, rappresenta una forma di resistenza culturale e emancipazione femminile unica al mondo. L’Ecuador sorprende infine con i suoi paesaggi andini e la cultura dei chagras, i cowboy delle Ande, custodi di antiche tradizioni che si vivono tra vulcani e praterie d’alta quota.

Queste destinazioni rappresentano un Sud America in movimento, capace di offrire esperienze profonde e variegate, tra natura, storia e cultura, che affascinano e coinvolgono i viaggiatori contemporanei in cerca di autenticità e scoperta.