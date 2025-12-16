Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline della Lunigiana, si cela un borgo che incanta per la sua autenticità.

Mulazzo, un comune di circa 2500 abitanti, continua a mantenere intatto il fascino delle epoche passate, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra storia, natura e tradizioni.

Mulazzo si distingue non solo per la sua posizione panoramica tra i monti della Lunigiana, ma anche per una storia particolarmente affascinante legata alla cultura del libro. La frazione di Montereggio è famosa a livello internazionale come una delle poche “Book Town” italiane, un polo culturale dove la passione per la lettura e l’editoria ha radici profonde. Fin dalla metà dell’Ottocento, gli abitanti di Montereggio si distinsero come pionieri del mondo dei librai italiani, viaggiando con una gerla carica di libri e portando la lettura nei luoghi più isolati del centro e nord Italia. Le famiglie storiche come i Fogola, Lazzarelli, Bertoni, Maucci, Tarantola e Giovannacci hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama librario nazionale, facendo di questo piccolo borgo un punto di riferimento per gli amanti della cultura.

Oltre all’aspetto culturale, Mulazzo è anche un’oasi di tranquillità, immersa in un paesaggio tipicamente toscano, con vie lastricate, case in pietra e scorci panoramici sulle vallate circostanti. Il borgo è ufficialmente riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”, a testimonianza del suo valore storico e architettonico.

Attrazioni storiche e naturalistiche da non perdere

Il centro storico di Mulazzo offre numerosi luoghi di interesse. I resti del castello Malaspina e dell’acquedotto sono testimonianze di un passato medievale ancora vivo, così come la torre bizantina, che un tempo svettava per oltre 30 metri con i suoi sei piani. Il Centro Studi Malaspiniani “Alessandro Malaspina” custodisce documenti e materiali preziosi relativi a questa nobile famiglia e in particolare al celebre esploratore Alessandro Malaspina (1754-1810), figura di rilievo per i suoi viaggi intorno al mondo e per le scoperte scientifiche di grande rilievo.

Imperdibile anche la Chiesa di San Martino, risalente al 1297, che conserva al suo interno opere d’arte e un’atmosfera raccolta, insieme alla suggestiva Maestà di San Martino e al cimitero storico del borgo.

Nei dintorni di Mulazzo si estende la suggestiva valle del fiume Magra, ricca di altri tesori da scoprire. La frazione di Groppoli ospita un castello e una villa storica volute dalla famiglia Brignole Sale di Genova, mentre a Montereggio, oltre all’offerta culturale legata al libro, si possono esplorare scorci di vita tradizionale lunigianese. Il vicino Castello Malaspina di Castevoli è un altro gioiello da visitare, con una collezione interna che include sculture, dipinti, disegni e progetti d’architettura, perfetto per gli appassionati di arte e storia.

Il calendario di Mulazzo è animato da eventi che valorizzano le eccellenze locali e promuovono l’incontro tra cultura e tradizione. Tra le manifestazioni più attese c’è Bancarel’vino, appuntamento annuale dal 1983 che celebra i vini e i prodotti tipici della provincia di Massa-Carrara. Questa kermesse rappresenta un’occasione importante per produttori, giornalisti e appassionati, un momento di confronto e degustazione che si svolge ogni agosto.

Di pari rilievo è la Festa del Libro di Montereggio, evento che richiama scrittori, editori e lettori per dibattiti, presentazioni e incontri letterari, confermando il ruolo di questo borgo come centro culturale di rilievo a livello nazionale.

La cucina locale di Mulazzo rappresenta una vera esplosione di sapori autentici. La castagna, ingrediente simbolo della Lunigiana, è protagonista in molte preparazioni: dalla farina per pane, pasta e dolci, al celebre castagnaccio, dolce tipico della tradizione. Accanto a questo, spiccano piatti come la torta d’erbi, i testaroli, e prodotti genuini quali l’olio extravergine di oliva, i formaggi locali e il miele, elementi che raccontano la storia gastronomica di questa terra ricca di biodiversità.

Ogni pietanza, ogni evento e ogni angolo di Mulazzo raccontano una storia di passione, cultura e rispetto per la natura, rendendo questo borgo una meta imperdibile per chi desidera scoprire una Toscana autentica e ricca di sorprese.