Scopri il borgo che profuma di storia: l’anima nascosta della Toscana che aspetta solo te
Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline della Lunigiana, si cela un borgo che incanta per la sua autenticità.
Mulazzo, un comune di circa 2500 abitanti, continua a mantenere intatto il fascino delle epoche passate, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra storia, natura e tradizioni.
Mulazzo si distingue non solo per la sua posizione panoramica tra i monti della Lunigiana, ma anche per una storia particolarmente affascinante legata alla cultura del libro. La frazione di Montereggio è famosa a livello internazionale come una delle poche “Book Town” italiane, un polo culturale dove la passione per la lettura e l’editoria ha radici profonde. Fin dalla metà dell’Ottocento, gli abitanti di Montereggio si distinsero come pionieri del mondo dei librai italiani, viaggiando con una gerla carica di libri e portando la lettura nei luoghi più isolati del centro e nord Italia. Le famiglie storiche come i Fogola, Lazzarelli, Bertoni, Maucci, Tarantola e Giovannacci hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama librario nazionale, facendo di questo piccolo borgo un punto di riferimento per gli amanti della cultura.
Oltre all’aspetto culturale, Mulazzo è anche un’oasi di tranquillità, immersa in un paesaggio tipicamente toscano, con vie lastricate, case in pietra e scorci panoramici sulle vallate circostanti. Il borgo è ufficialmente riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”, a testimonianza del suo valore storico e architettonico.
Attrazioni storiche e naturalistiche da non perdere
Il centro storico di Mulazzo offre numerosi luoghi di interesse. I resti del castello Malaspina e dell’acquedotto sono testimonianze di un passato medievale ancora vivo, così come la torre bizantina, che un tempo svettava per oltre 30 metri con i suoi sei piani. Il Centro Studi Malaspiniani “Alessandro Malaspina” custodisce documenti e materiali preziosi relativi a questa nobile famiglia e in particolare al celebre esploratore Alessandro Malaspina (1754-1810), figura di rilievo per i suoi viaggi intorno al mondo e per le scoperte scientifiche di grande rilievo.
Imperdibile anche la Chiesa di San Martino, risalente al 1297, che conserva al suo interno opere d’arte e un’atmosfera raccolta, insieme alla suggestiva Maestà di San Martino e al cimitero storico del borgo.
Nei dintorni di Mulazzo si estende la suggestiva valle del fiume Magra, ricca di altri tesori da scoprire. La frazione di Groppoli ospita un castello e una villa storica volute dalla famiglia Brignole Sale di Genova, mentre a Montereggio, oltre all’offerta culturale legata al libro, si possono esplorare scorci di vita tradizionale lunigianese. Il vicino Castello Malaspina di Castevoli è un altro gioiello da visitare, con una collezione interna che include sculture, dipinti, disegni e progetti d’architettura, perfetto per gli appassionati di arte e storia.
Il calendario di Mulazzo è animato da eventi che valorizzano le eccellenze locali e promuovono l’incontro tra cultura e tradizione. Tra le manifestazioni più attese c’è Bancarel’vino, appuntamento annuale dal 1983 che celebra i vini e i prodotti tipici della provincia di Massa-Carrara. Questa kermesse rappresenta un’occasione importante per produttori, giornalisti e appassionati, un momento di confronto e degustazione che si svolge ogni agosto.
Di pari rilievo è la Festa del Libro di Montereggio, evento che richiama scrittori, editori e lettori per dibattiti, presentazioni e incontri letterari, confermando il ruolo di questo borgo come centro culturale di rilievo a livello nazionale.
La cucina locale di Mulazzo rappresenta una vera esplosione di sapori autentici. La castagna, ingrediente simbolo della Lunigiana, è protagonista in molte preparazioni: dalla farina per pane, pasta e dolci, al celebre castagnaccio, dolce tipico della tradizione. Accanto a questo, spiccano piatti come la torta d’erbi, i testaroli, e prodotti genuini quali l’olio extravergine di oliva, i formaggi locali e il miele, elementi che raccontano la storia gastronomica di questa terra ricca di biodiversità.
Ogni pietanza, ogni evento e ogni angolo di Mulazzo raccontano una storia di passione, cultura e rispetto per la natura, rendendo questo borgo una meta imperdibile per chi desidera scoprire una Toscana autentica e ricca di sorprese.