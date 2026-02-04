Nel cuore della Puglia, adagiata tra il Mar Ionio e il Mar Grande, si cela una città ricca di storia millenaria e tradizioni vivaci.

Tra le attrazioni più iconiche della città di Taranto spicca il Castello Aragonese, una fortezza imponente costruita nel XIII secolo e successivamente rimaneggiata dagli Aragonesi nel Quattrocento. Situato su un’isola che separa il Mar Grande dal Mar Piccolo, il castello è circondato da un fossato e presenta torri, mura spesse e bastioni che raccontano secoli di storia militare e civile.

La Torre Maestra regala una vista mozzafiato sul mare e sul porto, mentre gli interni ospitano un museo gestito dalla Marina Militare, con esposizioni che spaziano dall’archeologia alle armi medievali. Le visite guidate, gratuite e condotte da personale militare, sono un’occasione imperdibile per immergersi nel passato di Taranto.

Un altro fulcro culturale di rilievo è il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), che custodisce una delle raccolte più straordinarie dell’Italia meridionale, tra cui i celebri Ori di Taranto. Il museo è un viaggio nella civiltà magnogreca che fondò la città nel VIII secolo a.C. e ha saputo lasciare tracce indelebili nel tempo. Aperto dal martedì alla domenica con un biglietto d’ingresso di 10 euro, il MArTA è tappa obbligata per gli appassionati di storia e archeologia.

Nel centro storico si erge la maestosa Cattedrale di San Cataldo, esempio emblematico di architettura normanna e barocca. Al suo interno si possono ammirare affreschi medievali, il sontuoso Cappellone di San Cataldo che custodisce le reliquie del santo patrono, oltre a una cripta con affreschi risalenti ai secoli XIII e XIV. Salendo in terrazza, con un piccolo contributo di 2 euro, si gode di un panorama spettacolare sulla città e sul mare circostante.

Taranto Vecchia e i suoi tesori nascosti

Il cuore pulsante della città è rappresentato dalla Città Vecchia, un dedalo di vicoli stretti e tortuosi che raccontano storie millenarie. Qui ogni angolo è una scoperta: porte in legno antiche, balconi affacciati sul mare, murales colorati, ristorantini tipici e piazzette dove il tempo sembra essersi fermato. Tra le chiese più antiche spiccano la già citata Cattedrale di San Cataldo, la Chiesa di San Domenico Maggiore e la barocca Chiesa di San Giuseppe, decorata con affreschi che narrano la vita del santo.

Nel centro storico si trovano anche le Colonne del Tempio Dorico, resti di un tempio periptero di epoca magnogreca, probabilmente dedicato a una divinità femminile, che testimoniano l’importanza della città nell’antichità.

Il simbolo più suggestivo che unisce passato e presente è il Ponte Girevole di Taranto, costruito tra il 1885 e il 1887 dall’ingegnere Ciriaco Sforza. Questo ponte, fondamentale per il collegamento tra la Città Vecchia e il Borgo Umbertino, permette il passaggio delle grandi navi nel porto, e rappresenta un capolavoro di ingegneria dell’epoca, ancora funzionante e visitabile a piedi o in auto.

Il lungomare Vittorio Emanuele III è il luogo ideale per una passeggiata romantica al tramonto, con la città che si specchia nelle acque tranquille e azzurre del Mar Grande. Durante la stagione estiva, Taranto offre anche numerose spiagge di pregio: la più nota è la Spiaggia di Lido Silvana, amata dai turisti per la sua sabbia fine e il mare cristallino. Seguono la Spiaggia di San Vito, prediletta dai locali, e la tranquilla Spiaggia di Chiatona.

A pochi chilometri a sud si trovano località balneari come Marina di Pulsano e Marina di Lizzano, con dune di sabbia bianca e acque turchesi, seguite da Campomarino e San Pietro in Bevagna, mete perfette per chi cerca relax e natura incontaminata. Per gli amanti dell’avventura, il Mar Piccolo offre itinerari in barca tra grotte marine e paesaggi unici, un modo alternativo e suggestivo di esplorare la città dal mare.

Escursioni nei dintorni di Taranto: tra arte e natura

Chi dispone di qualche giorno in più può spingersi alla scoperta dei dintorni, dove la Puglia mostra tutta la sua varietà paesaggistica e culturale. A soli 20 minuti da Taranto c’è Grottaglie, celebre per la sua tradizione ceramica secolare, con botteghe artigiane e un museo dedicato. A 30 minuti si può visitare Castellaneta, paese natale dell’attore Rodolfo Valentino, con un centro storico barocco incantevole.

A meno di un’ora si trovano le celeberrime Grotte di Castellana, un complesso sotterraneo naturale di stalattiti e stalagmiti tra i più belli d’Italia, e Polignano a Mare, borgo suggestivo affacciato sul mare, famoso anche per essere la città natale del cantante Domenico Modugno. Infine, non distante da Taranto, Leporano e la Costa di Campomarino offrono spiagge tranquille e riserve naturali come Torre Guaceto, perfette per chi cerca un contatto autentico con la natura.