Se stai cercando un borgo che somigli ad un set cinematografico, questo devi assolutamente visitarlo: ecco dove si trova

Nel cuore dell’Appennino abruzzese, a un’altitudine di circa 1.400 metri, sorge uno dei borghi più affascinanti e suggestivi d’Italia: un luogo davvero suggestivo che potrebbero cambiarvi la vita e farvi scoprire delle novità per trascorrere dei momenti insieme al tuo partner o con i tuoi amici e parenti.

Questo antico borgo medievale situato nella regione Abruzzo, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La sua posizione elevata, a 1.460 metri sopra il livello del mare, lo rende uno dei castelli più alti d’Italia e offre viste spettacolari sulle montagne circostanti, tra cui il Gran Sasso, la Majella e la catena montuosa dei Monti della Laga. Costruito originariamente in pietra, il castello risale al X secolo ed è stato ampliato nel corso del tempo, trasformandosi in un importante punto di controllo militare e di difesa.

La struttura si distingue per la sua architettura semplice ma imponente: una torre quadrata centrale, circondata da mura fortificate, che testimonia la sua funzione strategica. Nel corso dei secoli, Rocca Calascio ha subito diversi eventi, tra cui terremoti, ma è stata sempre oggetto di restauri che ne hanno preservato l’integrità storica e architettonica.

Un set cinematografico naturale

Il castello di Rocca Calascio, noto per la sua posizione strategica e il panorama mozzafiato, continua a catturare l’immaginazione di visitatori e appassionati di storia, grazie anche alla sua conservazione e al ruolo che ha avuto in numerose produzioni cinematografiche.

Negli ultimi decenni, il castello e il borgo di Rocca Calascio hanno acquisito una risonanza internazionale anche grazie alla loro apparizione in vari film famosi. Tra questi, spiccano “Ladyhawke” di Richard Donner e “Il nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud, pellicole che hanno immortalato le atmosfere medievali e i paesaggi incontaminati di questo luogo unico.

Nel 2026, l’area continua a essere meta di appassionati di cinema e turismo culturale, che giungono per rivivere le suggestioni di quei film e per immergersi nella magia di un paesaggio che coniuga natura e storia. Inoltre, la posizione di Rocca Calascio lo rende un punto di partenza ideale per escursioni e trekking, con sentieri che attraversano boschi, pascoli e scorci panoramici.

Recenti iniziative hanno puntato a valorizzare il sito attraverso progetti di tutela ambientale e promozione culturale, con l’obiettivo di mantenere intatto il fascino autentico del borgo, evitando un turismo di massa che potrebbe danneggiare l’ecosistema fragile dell’Appennino. Le amministrazioni locali, in collaborazione con enti regionali e associazioni, stanno promuovendo eventi culturali, visite guidate e attività esperienziali per coinvolgere i visitatori in un approccio responsabile e consapevole.

Il castello di Rocca Calascio si conferma così non solo un simbolo storico e architettonico, ma anche un esempio virtuoso di come il patrimonio culturale possa convivere con la natura, diventando una risorsa preziosa per il territorio e per i turisti in cerca di autenticità e bellezza senza tempo.