Nel cuore del Piemonte e della Toscana, due borghi storici si confermano mete imperdibili per un weekend all’insegna della cultura.

Il Borgo del Piazzo a Biella e Cetona in provincia di Siena sono infatti luoghi dove la storia si intreccia con paesaggi suggestivi e tradizioni millenarie, offrendo esperienze autentiche a chi desidera scoprire angoli meno noti ma ricchi di fascino.

Il Borgo del Piazzo sorge su un’altura a 480 metri slm, a ovest del centro di Biella, ed è oggi uno dei Borghi più belli d’Italia. Fondato nel 1160 dal vescovo di Vercelli Uguccione come rifugio sicuro dalle lotte tra guelfi e ghibellini, il Piazzo si sviluppò rapidamente come centro commerciale e culturale, mantenendo intatta la sua struttura medievale. La sua posizione elevata lo ha sempre distinto dalla parte più moderna della città, nota come Biella Piano, collegata al borgo da una pittoresca funicolare panoramica attiva dal 1885, che rappresenta una delle attrazioni più suggestive e storiche della zona.

Passeggiando tra le strade acciottolate del borgo si possono ammirare numerosi palazzi nobiliari come Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo di Ternengo, oggi sedi di mostre ed eventi culturali. Cuore pulsante del borgo è la vivace piazza Cisterna, circondata da portici medievali e dominata dalla chiesa duecentesca di San Giacomo, con il suo campanile e affreschi di pregio. La piazza ospita anche locali con dehors, perfetti per una pausa gustosa durante la visita.

Il borgo conserva inoltre antiche porte fortificate, tra cui la Porta d’Andorno del XIV secolo, e numerosi punti panoramici, come piazza Cucco e i giardini di Palazzo Ferrero, da cui si gode una vista mozzafiato sulla città di Biella e sulle colline circostanti, tra cui il rinomato Parco della Burcina, celebre per la fioritura dei rododendri ogni maggio.

Il Piazzo ha saputo mantenere nei secoli il proprio carattere distintivo, con un impianto urbanistico rimasto pressoché intatto, fatto di viuzze strette e bassi portici in cotto, che evocano atmosfere d’altri tempi. La funicolare, oltre a essere un mezzo di collegamento, è un viaggio nel passato che regala panorami indimenticabili e un’esperienza unica nel suo genere.

Cetona: un viaggio tra archeologia e natura nel cuore della Toscana

Spostandoci nella Toscana sud-orientale, si trova Cetona, piccolo borgo di 2.435 abitanti in provincia di Siena, anch’esso inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia dal 2001. Situato a 385 metri sul livello del mare, Cetona è un luogo dove la storia millenaria si fonde con paesaggi naturali di rara bellezza.

Il borgo, amministrato dal sindaco Roberto Cottini, si distingue per la sua ricca storia che affonda le radici nell’epoca etrusca e preistorica. Lungo i sentieri del Monte Cetona si possono infatti esplorare grotticelle naturali e ripari preistorici, come la famosa grotta della Lattaia, frequentata fin dal Paleolitico e utilizzata in epoca etrusca e romana per culti legati alla fertilità e alla maternità.

Il territorio offre due itinerari principali: un percorso breve e accessibile, di circa 50 minuti, ideale per famiglie e visitatori meno esperti, e un cammino più lungo, della durata di circa due ore, che si snoda tra punti panoramici e cavità naturali. Durante la stagione estiva, da luglio a settembre, sono attive visite guidate quasi tutti i giorni, mentre da ottobre a giugno si svolgono nel fine settimana e nei giorni festivi. I biglietti per accedere al parco archeologico e all’archeodromo, dove sono ricostruiti villaggi preistorici con laboratori per bambini, sono di 7 euro intero e 5 euro ridotto, con ingresso gratuito per i residenti e i bambini sotto i 6 anni.

Per una visita confortevole è consigliato un abbigliamento comodo e scorte d’acqua, soprattutto per il percorso più impegnativo. Cetona rappresenta una meta ideale per gli appassionati di archeologia e per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra natura e storia.