Borgo medioevale, se lo vedi una volta non vorrai più tornare alla realtà: ecco dove si trova, tutti i dettagli

Nel cuore dell’Umbria, immerso tra le dolci colline e affacciato sul suggestivo Lago di Corbara, sorge un borgo che continua a conquistare viaggiatori e appassionati di storia e natura. Questo piccolo gioiello, appartenente al comune di Baschi, si distingue per la sua atmosfera autentica e per la capacità di offrire un’esperienza capace di far dimenticare il ritmo frenetico della vita moderna.

Questo, infatti, si presenta come un borgo medievale perfettamente conservato, con le sue viuzze, che stanno li per raccontare una lunga storia. La sua posizione panoramica regala vedute mozzafiato sul lago sottostante e sulle campagne umbre circostanti, un paesaggio che cambia con le stagioni e che incanta ogni visitatore. Negli ultimi anni, il borgo ha visto un incremento di interesse turistico grazie anche ai numerosi eventi culturali e alle iniziative volte a valorizzare il patrimonio locale.

Tra le peculiarità più apprezzate di questo borgo vi è proprio la tranquillità, che permette di immergersi completamente in un’atmosfera senza tempo, lontano dal caos delle grandi città. La vitalità del borgo si esprime attraverso le botteghe artigiane, i piccoli ristoranti tipici e le manifestazioni dedicate alla tradizione umbra, dalle sagre ai festival di musica e arte.

Natura e attività all’aria aperta tra lago e colline umbre

Il borgo di cui vi stiamo parlando è proprio Civitella del Lago; questo, infatti, offre numerose opportunità per gli amanti della natura e delle attività outdoor. La vicinanza al Lago di Corbara permette di praticare sport acquatici, passeggiate lungo le rive e gite in barca, mentre i sentieri che si snodano tra le colline sono ideali per escursioni a piedi o in bicicletta. Di recente, sono stati potenziati i percorsi trekking e mountain bike, con segnalazioni più curate e aree di sosta attrezzate per garantire un’esperienza all’insegna del relax e del contatto con la natura.

Inoltre, la zona è rinomata per la produzione di olio extravergine di oliva e vini di qualità, che possono essere degustati nelle numerose aziende agricole e agriturismi presenti nei dintorni. Questo connubio tra natura, cultura e gastronomia rende Civitella del Lago una meta ideale per chi cerca un soggiorno rigenerante e autentico.

La stagione turistica a Civitella del Lago si è allungata grazie all’organizzazione di eventi durante tutto l’anno, dai mercatini natalizi alle rassegne estive di musica e teatro. Il borgo si conferma così come un punto di riferimento per chi desidera scoprire l’Umbria autentica, lontano dalle mete più affollate ma ricco di esperienze genuine e suggestive.

L’ospitalità umbra, unita alla bellezza paesaggistica e al patrimonio storico, fa di Civitella del Lago un luogo da visitare più volte, capace di lasciare un ricordo indelebile e il desiderio di tornare.