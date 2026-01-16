Nel panorama del trasporto aereo low cost, Wizz Air sta introducendo una novità significativa che rivoluziona l’esperienza di volo.

La compagnia ungherese, la più rapida crescita in Europa, lancia infatti la Wizz Class, un’opzione che permette ai passeggeri di godere di maggior spazio e comfort senza rinunciare alla convenienza tipica del modello low cost.

Non si tratta di una vera e propria classe Business, ma di un servizio supplementare pensato per quei viaggiatori che desiderano un’esperienza di viaggio più confortevole senza dover sostenere i costi elevati delle compagnie tradizionali. Wizz Class offre maggiore spazio per le gambe, imbarco prioritario e accesso a servizi aggiuntivi esclusivi, il tutto mantenendo i prezzi accessibili che caratterizzano la compagnia.

Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air, ha sottolineato come questa novità risponda alle richieste di una clientela in crescita, soprattutto nel segmento business: “I viaggi d’affari sono aumentati in tutto il nostro network. I passeggeri ci chiedono più spazio e velocità, ma non vogliono pagare i costi delle business class tradizionali. Con Wizz Class offriamo un servizio premium senza compromettere il nostro modello efficiente e conveniente”.

Il servizio è attualmente disponibile su voli selezionati, inclusi quelli operati in Italia, dove Wizz Air ha una presenza consolidata con ben 26 aeromobili basati e diverse basi operative, tra cui Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Napoli.

Wizz Air: una crescita sostenuta e innovazione continua nel low cost

Fondata nel 2003 da József Váradi, ex amministratore delegato di Malév, Wizz Air ha consolidato la sua posizione come leader europeo del trasporto aereo a basso costo. Nel 2024 ha trasportato oltre 62 milioni di passeggeri, attestandosi come la compagnia low cost con la più rapida crescita nel continente, con una flotta di 230 aeromobili e una copertura di 200 destinazioni in 44 paesi.

La compagnia ha adottato una strategia di efficienza che prevede un unico modello di cabina per mantenere i costi bassi, puntando su aeromobili moderni come gli Airbus A321neo, che incrementano l’efficienza energetica e riducono le emissioni di CO2. Nel 2024, inoltre, Wizz Air ha inaugurato un centro di addestramento a Roma Fiumicino, dotato di simulatori di volo all’avanguardia, a testimonianza dell’impegno verso la qualità e la sicurezza.

L’espansione in Italia è stata particolarmente significativa, con l’apertura e mantenimento di basi importanti, anche se alcune, come quelle di Bari e Palermo, sono state recentemente chiuse per ottimizzazione della rete. La presenza italiana si conferma comunque strategica con 13 aeromobili basati a Roma e un’offerta di numerosi voli diretti e low cost verso destinazioni europee e oltre.

Wizz Air non si limita a offrire prezzi competitivi ma si impegna anche sul fronte ambientale. La flotta di ultima generazione consente una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni inquinanti, fattori sempre più importanti per i viaggiatori e per l’industria aeronautica.

Inoltre, la compagnia ha annunciato per il 2024 l’introduzione dei voli a lungo raggio con gli Airbus A321neo XLR, capaci di coprire tratte fino a 10 ore, aprendo così nuove opportunità di viaggio low cost su tratte finora appannaggio delle compagnie tradizionali.

Dal punto di vista commerciale, Wizz Air ha stretto collaborazioni strategiche, come quella con l’AS Roma, diventando la compagnia aerea ufficiale del club, e ha investito in servizi a bordo come il Wizz Café e Wizz Boutique, che ampliano l’offerta di acquisti e catering per i passeggeri.

L’attenzione all’innovazione si riflette anche nella digitalizzazione dei servizi, con un sistema di prenotazione diretta e l’eliminazione dei documenti cartacei, garantendo un’esperienza di viaggio semplice e veloce.