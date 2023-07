Videogiochi, i generi più amati dagli appassionati

Il vasto mondo dell’intrattenimento è ricco di esperienza da poter fare, con i videogiochi che occupano senza ombra di dubbio la prima posizione. Infatti, sono ormai decenni che i videogames divertono milioni di persone ogni anno in tutto il mondo, grazie a console sempre più performanti che permettono una immersione totale all’interno del titolo. A queste, inoltre, va aggiunta la possibilità di potersi divertire anche su pc e smartphone, espandendo l’esperienza videoludica, rendendola alla portata di chiunque.

Con una varietà di generi disponibili, c’è un gioco adatto a ogni tipo di giocatore. Tra i generi più popolari, troviamo l’avventura, la fantascienza e i giochi di ruolo (RPG). Questi generi attirano milioni di appassionati grazie alla loro profondità narrativa, al gameplay avvincente e alla ricchezza di dettagli. Se sei atterrato su questo articolo, è perché sei interessato a sapere di più sui generi più amati dai videogiocatori, perciò continua a leggere per scoprire tutto!

Il richiamo dell’avventura: esplorazione e mistero

Uno dei generi più apprezzati e amati dalla community di videogamer di tutto il mondo è sicuramente quello dell’avventura. Parliamo di titoli che permettono al giocatore di andare alla scoperta di terre sconosciute, misteri da dover risolvere e storie che permetteranno un immersione totale all’interno delle emozioni dei personaggi. Un titolo del genere mescola momenti didattici a momenti di azione, dandoti informazioni sulle popolazioni che occupavano quel luogo e molto altro. Seppur non si tratta di un vero e proprio videogioco, c’è un titolo online che appassiona sempre più utenti, ovvero Book of Ra Deluxe, slot d’avventura che porterà il giocatore alla scoperta del mondo egizio, tra piramidi e tesori incredibili.

Lo stile è simile a un altro gioco di successo, ovvero “Uncharted”, la serie di titoli che ti porteranno alla scoperta di luoghi incantati cercando di ottenere il esoro desiderato. Protagonista è Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia per il mondo risolvendo enigmi e affrontando pericoli per trovare antichi manufatti e città perdute. La serie è conosciuta per la sua narrazione coinvolgente, la sua grafica impressionante e i suoi enigmi intelligenti, tutti elementi chiave di un eccellente gioco d’avventura.

Uncharted viaggia sulla falsariga di Tomb Raider, popolare gioco d’avventura che vede come protagonista la bella Lara Croft. Qui, ogni ambientazione fornisce una serie unica di sfide e misteri da risolvere, che vanno dalla risoluzione di enigmi complessi, fino alla scoperta di percorsi segreti che ti faciliteranno il divertimento. Il giocatore è spesso chiamato a utilizzare le sue abilità strategiche e risolutive per superare ostacoli e avanzare nella storia.

Infine, i giochi d’avventura devono essere in grado di raccontare una storia coinvolgente. La trama è spesso il cuore pulsante di un gioco d’avventura, fornendo motivazione e contesto per le azioni del giocatore. La storia può variare da una semplice ricerca del tesoro a una trama intricata e multi-strato, ma indipendentemente dalla sua complessità, deve essere in grado di coinvolgere il giocatore e spingerlo a esplorare più a fondo il mondo del gioco.

La Fantascienza: futuri possibili e realtà diverse

Dopo il genere d’avventura, un altro che riscuote parecchio successo tra gli appassionati è quello fantascientifico. Questo riesce a catturare l’attenzione dei giocatori grazie ad ambientazioni futuristiche e tecnologie avanzate che vi faranno fare un tuffo di migliaia di anni nel futuro. I giochi di fantascienza spesso si fondano su elementi di avventura, azione e strategia, fornendo scenari affascinanti e storie coinvolgenti che si svolgono oltre i confini della realtà conosciuta, introducendo alieni misteriosi e paesaggi incredibili.

Un esempio chiave di questa tipologia di giochi è la serie “Mass Effect”. Questa trilogia epica porta i giocatori in un viaggio interstellare, dove assumono il ruolo del Comandante Shepard, un soldato d’élite incaricato di salvare la galassia da una minaccia aliena incombente. “Mass Effect” è noto per la sua trama coinvolgente, i suoi personaggi ben caratterizzati, e un sistema di dialogo che permette ai giocatori di influenzare la direzione della storia. Attualmente è uno dei titoli più giocati dal grande pubblico, dimostrando la riuscita del concpet voluto dalla BioWare.

Un altro esempio che possiamo citare è Halo, sparatutto fantascientifico che basa l’idea che il genere umano sia stato creato da una razza aliena. Sviluppato dalla Bungie, è uno dei titoli di puna della console Xbox di Microsoft ed è diventato un franchise di enorme successo.

Importante nel videogioco la presenza degli alieni. Il Covenant è una coalizione di diverse specie aliene, ognuna con le sue tattiche e abilità uniche, che forniscono una grande varietà di sfide in combattimento. Alcune specie preferiscono combattere a distanza, altre si avvicinano per il combattimento ravvicinato, e alcune possono persino diventare invisibili per lanciare attacchi a sorpresa.

In ogni caso all’interno di questi videogiochi le ambientazioni possono cambiare al secondo del contesto, passando da mondi futuristici ricchi di tecnologie avanzati e razze misteriose, fino a scenari post apocalittici sulla Terra.

I Giochi di Ruolo: Eroi, Mitologie e Universi Senza Fine

Ci sono poi gli RPG, ovvero i giochi di ruolo, che hanno una presenza importante nel panorama videoludico mondiale. Questo genere affascina con la promessa di trasportare i giocatori in mondi immaginari, permettendo loro di assumere il ruolo di personaggi eroici, guidarli attraverso trame avvincenti e interagire con mondi vasti e dettagliati.

Qui gli utenti possono creare il proprio personaggio, personalizzarlo come meglio credono e nel corso della trama migliorare le abilità, diventando il guerriero più forte di tutti i tempi. Un esempio? L’intramontabile Dark Souls della FromSoftware. Il titolo è basato su una meccanica semplice, quanto inquietante: devi morire per poter andare avanti nel gioco. Infatti, per scoprire i segreti di un luogo e avanzare nel gioco, i giocatori devono affrontare e sconfiggere nemici ostili, cosa che inevitabilmente comporterà numerose sconfitte.

Un altro esempio è la serie “Final Fantasy”, nota per la sua profonda narrazione, i suoi personaggi riccamente sviluppati e i suoi combattimenti strategici. Ogni titolo della serie introduce un nuovo mondo e un nuovo cast di personaggi, offrendo ai giocatori un’esperienza fresca e unica ad ogni iterazione. Le trame spesso affrontano temi universali come l’amore, la perdita e il sacrificio, impreziosendo l’esperienza di gioco con emozioni e dramma. Attualmente è uno dei prodotti videoludici più apprezzati, al punto da poter contare una uscita costante dei vari capitoli.