Vola (quasi) gratis: come trovare prezzi bassissimi in ogni stagione

Gli esperti indicano il modo per volare quasi gratis, ecco come trovare biglietti a prezzi bassi in tutte le stagioni.

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita ma spesso ci si ritrova a pagare dei biglietti dal costo esorbitante. Premettiamo che volare del tutto gratis non è possibile a meno che qualcuno vi regali un ticket, ma ci sono alcuni trucchi che è possibile mettere in atto per abbassare di molto il costo del biglietto.

Ovviamente non serve solo scegliere voli delle compagnie aree low cost ma anche seguire i piccoli suggerimenti, efficaci, che trovate di seguito. Se volete volare a prezzi bassi siete atterrati nel posto giusto!

Come trovare prezzi bassi per volare quasi gratis

Forse avete già sentito parlare del dynamic pricing, oramai gli algoritmi usati dalle compagnie aeree, da tutte, sia quelle tradizionali che low cost riorganizzano l’offerta dei biglietti cambiando prezzi in modo dinamico. Per cui le regole che valevano qualche anno fa sono di fatto non più tanto efficaci.

Ad ogni modo la strategia che è sempre valida è quella di prenotare con largo anticipo e sfruttare il momento di bassa stagione. Ovviamente prima dell’estate i prezzi subiscono un’impennata perché tutti prendono le ferie ed è il momento dell’anno in cui si viaggia di più.

Quindi prenotare un volo a settembre vi consente di trovare molte offerte a basso costo. Stesso discorso vale per le ferie invernali che di solito coincidono con le vacanze di Natale. Comprare un ticket aereo a gennaio significa di certo spendere un bel po’ di meno.

Gli esperti consigliano di non prenotare e comprare mai un volo nel fine settimana perché il sabato e la domenica sono i giorni in cui la maggior parte delle persone, complice il fatto di essere a casa da lavoro, si dedica a fare questa ricerca. Il risultato è che troverete senza dubbio dei prezzi rialzati.

I giorni migliori per comprare un biglietto aereo a basso costo e volare quindi spendendo pochissimo sono il lunedì, il martedì e il mercoledì.

Il risparmio potrebbe aumentare se scegliere degli orari del tardo pomeriggio e notturni per navigare sui siti delle compagnie aeree alla ricerca di un biglietto. Il motivo è sempre lo stesso, sono i momenti di meno accesso sulle piattaforme e si ha più possibilità di trovare prezzi bassi.

Dimenticatevi dei voli last minute, non sono più tanto convenienti come un tempo, le strategie aziendali sono molto mutate, per cui chi si riduce all’ultimo minuto rischia di spendere molto di più.

Il periodo migliore per acquistare un volo nazionale è di 3 – 5 settimane prima della partenza, per un volo verso l’Europa è tra le 4 e 8 settimane prima, mentre il periodo migliore per acquistare un volo internazionale è con 5 o 6 mesi di anticipo. Conoscere le compagnie aeree più sicure del mondo potrebbe aiutarvi nella scelta.