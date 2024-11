Vuoi pagare Netflix pochi euro? Ora puoi, senza limiti: usa questo sistema

Chi non ha ancora Netflix e non è in possesso dell’abbonamento a questa piattaforma, per guardare magari le proprie serie televisive, si domanda sempre come potrebbe fare. Forse una soluzione c’è ed è stata introdotta proprio da Netflix.

Si chiama “utente extra” ed è una nuova possibilità per potersi aggiungere alla piattaforma streaming di cui sopra. Ma in cosa consiste? E quanto costa soprattutto? Cerchiamo di capire nel dettaglio.

Una sorta di possibilità di potersi aggiungere alla piattaforma non pagando il classico abbonamento. Il suo nome così particolare sta incuriosendo molti che vogliono capire di cosa si tratta.

Novità sulla piattaforma Netflix

È una delle piattaforme streaming più in voga del momento e sono in tantissimi ad averla in casa, tramite abbonamento, per non perderne tutti i suoi contenuti e, soprattutto, le serie televisive. All’inizio, quando erano solo in pochi a possederlo, si optava per la cosiddetta “condivisione dell’account”, permettendo così a più utenti di guardare i contenuti sempre, però, a nome di una sola persona.

Da qualche tempo, però, Netflix ha bloccato questa funzione ed ha deciso di cambiare quelle che sono le caratteristiche che erano il fiore all’occhiello dei suoi abbonamenti. Come possono, ora, gli utenti terzi guardare comunque i contenuti presenti nella piattaforma? Le persone che, anche se vivevano in diverse abitazioni ed usavano lo stesso account, ora non possono più farlo perché questo stava iniziando ad impattare negativamente sui costi della piattaforma stessa.

Per questo Netflix ha deciso di optare per un blocco di questa funzione. Poi, un anno fa, è arrivata la decisione definitiva: non si possono più aggiungere account gratuitamente. Allora non sarà più possibile per un utente terzo guardare i contenuti della piattaforma? Non del tutto, perché Netflix non vuole di certo perdere tutti questi utenti.

Ed ecco che ne è nata una nuova opzione: quella dell’Utente Extra. Dal sito ufficiale di Netflix è possibile leggere che “i titolari di account possono acquistare uno slot per utente extra e invitare persone al di fuori del loro nucleo domestico a usare Netflix”. Si specifica, però, che questo account può essere condiviso da persone che abitano nella stessa casa o che sono parte dello stesso nucleo familiare. Chi non ne fa parte dovrà, d’ora in poi, usare un account personale e proprio per continuare a guardare Netflix.

L’Utente Extra: chi è e quali sono i suoi costi

Fuori dall’ambiente domestico, quindi, non è più possibile condividere un dispositivo con lo stesso account. Ma se sono una persona al di fuori della famiglia, ora per Netflix diventa un “Utente Extra”, ovvero colui che guarda contenuti quando l’abbonamento è pagato da altri: “L’utente extra avrà un profilo, un account e una password personali, ma il suo abbonamento sarà pagato dalla persona che lo ha invitato a condividere l’abbonamento” – si legge ancora sul sito ufficiale di Netflix.

In altre parole, la persona che paga l’abbonamento può accettare di aggiungere un altro account al di fuori della sua famiglia, ma con un costo di aggiunta. Quindi, dopo l’acquisto e l’invito dell’utente extra, chi paga l’abbonamento dovrà aspettare che quest’ultimo crei il suo account e, poi, potrà accedere e guardare i contenuti.

Sono gli abbonamenti Standard e Premium quelli che consentono l’aggiunta di uno slot extra per il nuovo utente. Per lo Standard costerà 4.99€ al mese in più, per quello Premium sarà possibile aggiungere 2 slot, ciascuno sempre a 4.99€ al mese in più.