Coste selvagge, borghi storici, una guida alle destinazioni italiane fuori dai circuiti di massa per viaggiatori curiosi: un weekend da sogno.

In Italia ci sono località bellissime, luoghi stupendi che non sono contaminati dal turismo di massa, proprio per questo posti nei quali è possibile risparmiare senza rinunciare al piacere del viaggio e della scoperta. Di seguito una guida alle migliori località con questi requisiti.

Nell’Italia meno conosciuta ma ricca di fascino, sono tante le mete insolite e low cost per un weekend alla scoperta di esperienze autentiche e paesaggi sorprendenti. Dal Museo della bora a Trieste, dove si può vivere un vento da record, alle vigne del Monferrato in Piemonte, arricchite da opere d’arte contemporanea, fino a località di mare poco battute come la Costa delle Sirene. Queste destinazioni rappresentano un’alternativa ai circuiti turistici tradizionali, offrendo un turismo più slow, accessibile e ricco di suggestioni.

Weekend tra borghi, arte e natura in Italia

Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, si conferma meta affascinante per chi desidera unire natura e cultura. Il suo Museo della bora permette di comprendere e sperimentare questo vento tipico, che può raggiungere velocità eccezionali, come la raffica record di 168 km/h registrata nel 2011. La città, affacciata sull’omonimo golfo e caratterizzata da un clima mite mediterraneo con influenze mitteleuropee, è un crocevia di culture e paesaggi unici: dal Carso con le sue grotte e doline, fino al vivace centro storico con caffè storici e castelli a picco sul mare.

A pochi chilometri da Venezia, Chioggia è una piccola “Venezia senza turisti”, con canali e riflessi che evocano la laguna ma con prezzi più accessibili. Nel Molise, Termoli stupisce con il suo Castello Svevo, il borgo antico e spiagge ancora poco esplorate, dimostrando che questa regione meno turistica ha molto da offrire.

Il Piemonte propone il Monferrato, spesso oscurato dalle Langhe, ma ideale per un weekend enogastronomico tra vini Nebbiolo e Barbera e l’Art Park La Court, dove tra i vigneti si ammirano sculture di artisti come Emanuele Luzzati e Ugo Nespolo. In Trentino-Alto Adige, i tredici borghi lungo la valle del Chiese invitano a scoprire tradizioni e paesaggi alpini, mentre Chamois, raggiungibile solo in funivia, regala un’oasi di relax sotto l’ombra del Cervino.

Chi vive nelle metropoli italiane trova a pochi chilometri una rete di borghi e siti culturali di grande livello. Da Roma si può partire alla scoperta dei Castelli Romani o del celebre Giardino di Ninfa, gioiello botanico e storico. Da Milano è possibile raggiungere il lago di Como e visitare la Villa del Balbianello a Tremezzina, un luogo incantevole tra natura e architettura settecentesca. Firenze offre itinerari come l’abbazia di San Galgano con la sua leggenda della spada nella roccia o la suggestiva scogliera di Calafuria, custode di vestigia etrusco-romane.

Per chi desidera un’esperienza di mare e cultura, la Sicilia propone itinerari di due giorni tra le saline di Marsala, il centro storico di Trapani e il Barocco di Noto e Modica, celebre per il suo cioccolato salato. Nel Centro Italia, la Rocca di Gradara nelle Marche e Montefiascone nel Lazio, con il suo belvedere sulla Rocca dei Papi e il lago di Bolsena, sono tappe ideali per un weekend immersi nella storia e nella natura. La cittadina di Narni, con vicoli in pietra e chiese sotterranee affrescate, è un’altra meta fiabesca perfetta per le famiglie.

Scoprire l’Italia nascosta: trenta mete low cost

La varietà delle proposte low cost spazia da Nord a Sud, offrendo la possibilità di evadere senza grandi spostamenti e senza gravare sul budget. La selezione di 30 mete low cost include località meno note ma ricche di fascino e proposte culturali, naturali ed enogastronomiche. Queste destinazioni permettono di vivere un’Italia più autentica, meno affollata e con un’offerta accessibile anche ai giovani.

Tra queste, la Costa dei Trabocchi, da Ortona a Vasto, con i suoi paesaggi marini e i tradizionali trabocchi, strumenti di pesca su palafitte; Crotone, dove miti e leggende si intrecciano con la natura; Maratea, definita la “Perla del Golfo di Policastro”, con il suo mare cristallino e il borgo medievale.

Queste mete rappresentano una risposta concreta alla voglia di viaggiare con consapevolezza e a basso costo, riscoprendo un’Italia meno conosciuta ma altrettanto affascinante, dove natura, storia e cultura si fondono in un’esperienza indimenticabile.