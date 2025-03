A marzo WhatsApp non funzionerà più su molti dispositivi: ecco quali sono e qual è la causa di questo fenomeno.

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, si prepara a una significativa svolta che interesserà numerosi utenti. A partire da marzo 2025, la piattaforma smetterà di funzionare su una serie di modelli di cellulari che non soddisfano più i requisiti minimi di hardware e software necessari per garantire un’esperienza utente sicura e fluida. Questa decisione è legata all’evoluzione tecnologica e alla necessità di mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni, elementi fondamentali per un’applicazione che gestisce quotidianamente milioni di conversazioni.

Negli ultimi anni, WhatsApp ha costantemente aggiornato la propria applicazione, introducendo nuove funzionalità e migliorando la sicurezza. Tali aggiornamenti richiedono dispositivi con capacità di elaborazione, memoria e spazio di archiviazione sempre più elevate. Di conseguenza, molti telefoni più datati non riescono più a supportare le nuove versioni dell’app, portando a problemi di compatibilità e funzionamento.

Dispositivi che non supporteranno più WhatsApp e i requisiti per Android e iOS

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che i sistemi operativi dei dispositivi più vecchi non ricevono più aggiornamenti, rendendo impossibile l’adeguamento a tali cambiamenti. WhatsApp ha quindi deciso di pubblicare periodicamente una lista di modelli e versioni di sistema operativo che non saranno più supportati, invitando gli utenti a considerare l’aggiornamento dei loro dispositivi se desiderano continuare a utilizzare il servizio senza interruzioni.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, WhatsApp richiede almeno Android 5.0 per funzionare. Tuttavia, da maggio 2025, l’applicazione sarà compatibile solamente con versioni di Android più recenti. D’altra parte, per gli utenti di iPhone, la situazione è simile: attualmente, WhatsApp è utilizzabile su dispositivi con iOS 12, ma a partire da maggio 2025, sarà necessario avere almeno iOS 15.1 per continuare a utilizzare l’app.

La lista dei dispositivi che non supporteranno più WhatsApp a partire da marzo 2025 include una varietà di modelli, molti dei quali sono stati lanciati diversi anni fa. Tra questi, ci sono telefoni di marche storiche e modelli che, pur avendo fatto la storia della telefonia mobile, non possono più tenere il passo con gli sviluppi tecnologici richiesti dall’app. Si tratta dei dispositivi Android con versioni di sistema operativo inferiori a 5.0 e degli iPhone con iOS inferiore a 15.1.

La scelta di WhatsApp di interrompere il supporto per questi dispositivi è in linea con una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove le aziende tendono a concentrare i loro sforzi su dispositivi più moderni e performanti.

Come prepararsi all’aggiornamento

È importante notare che WhatsApp avviserà gli utenti che possiedono dispositivi obsoleti con notifiche che li informeranno della scadenza del supporto. Questo darà loro la possibilità di pianificare un eventuale acquisto di un nuovo smartphone, evitando così di trovarsi improvvisamente senza accesso a uno strumento di comunicazione essenziale.

In un mondo sempre più connesso, la comunicazione istantanea è diventata una parte integrante della nostra vita quotidiana. La decisione di WhatsApp di interrompere il supporto per i dispositivi più datati rappresenta un passo importante verso l’adeguamento alle nuove esigenze tecnologiche e di sicurezza, e invita gli utenti a rimanere al passo con i tempi, garantendo così un servizio sempre più efficiente e sicuro.