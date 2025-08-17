Whatsapp, sapevi che puoi attivare la modalità Fantastici Quattro? Ecco che cos’è e qual è la sua funziona sulla nota piattaforma di messaggistica.

Con l’uscita imminente del film I Fantastici 4 – Gli inizi, diretto da Matt Shakman e ambientato in parte a Oviedo, cresce l’interesse per tutto ciò che riguarda il celebre gruppo di supereroi Marvel. Tra le novità più curiose per gli appassionati di tecnologia e cinema c’è la possibilità di personalizzare l’icona di WhatsApp con un tema a loro dedicato, noto come modalità Fantastici Quattro.

La modalità Fantastici Quattro non è una funzionalità ufficiale di WhatsApp, ma un cambiamento estetico che consente agli utenti di sostituire l’icona classica dell’app con un’immagine ispirata ai celebri supereroi Marvel: Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa. Questo effetto visivo si ottiene grazie a un’applicazione di terze parti chiamata Nova Launcher, un “launcher” Android che permette di personalizzare diversi aspetti dell’interfaccia del dispositivo, dai widget ai loghi delle applicazioni.

Per attivare questa modalità, gli utenti devono procurarsi un’immagine in formato PNG con sfondo trasparente, raffigurante il logo personalizzato di WhatsApp a tema Fantastici Quattro. Può essere scaricata da internet o creata tramite intelligenza artificiale. Successivamente, utilizzando Nova Launcher, si sostituisce l’icona originale con quella personalizzata, senza modificare alcuna funzionalità dell’app di messaggistica. È importante ricordare che questa personalizzazione riguarda solo l’aspetto visivo e non influisce sul funzionamento interno di WhatsApp, che resta gestito da Meta.

Guida rapida per attivare la modalità Fantastici Quattro su WhatsApp

Per chi desidera sperimentare questa personalizzazione, ecco i passaggi da seguire:

Scaricare e installare Nova Launcher sul proprio dispositivo Android. Impostare Nova Launcher come launcher predefinito del telefono. Cercare o generare un’immagine PNG del logo WhatsApp a tema Fantastici Quattro. Tornare alla schermata principale del telefono, tenere premuto per circa due secondi l’icona di WhatsApp. Selezionare “Modifica” dal menu che appare. Cliccare sull’icona, scegliere “Applicazioni” e poi “Foto” per selezionare l’immagine precedentemente scaricata. Regolare la dimensione dell’icona e confermare con “Fatto”.

Così facendo, l’icona di WhatsApp si trasformerà in un omaggio visivo ai supereroi Marvel, rendendo unica la schermata del proprio smartphone.

Il film “I Fantastici 4 – Gli inizi” e il suo impatto

Il film, diretto dal regista americano Matt Shakman, noto per la sua esperienza in serie di successo come WandaVision e Il Trono di Spade, sta attirando molta attenzione. Le riprese principali si stanno svolgendo tra Scozia e Oviedo, dove il celebre edificio Calatrava è stato trasformato nella sede immaginaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’interno della pellicola.

In questa superproduzione, gli attori Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach interpretano i protagonisti, portando nuova vita a questo iconico gruppo di supereroi nato nei fumetti degli anni ’60.

La presenza del set a Oviedo ha coinvolto circa 200 tecnici e ha portato a una serie di iniziative locali, tra cui un casting per comparse che ha attirato centinaia di candidati. L’interesse per il film si riflette anche nella popolarità delle personalizzazioni digitali legate ai Fantastici Quattro, come quella su WhatsApp, che permette ai fan di immergersi ancora di più nell’universo Marvel.

Matt Shakman, classe 1975, vanta una carriera consolidata come regista televisivo e cinematografico, con candidature e premi prestigiosi, tra cui diversi Emmy. Con questa nuova pellicola, si prepara a rilanciare uno dei franchise più amati della Marvel, combinando innovazione tecnica e fedeltà al materiale originale.

Questa sinergia tra cinema e personalizzazione digitale dimostra come il mondo dell’intrattenimento possa influenzare anche la quotidianità tecnologica degli utenti, offrendo esperienze più coinvolgenti e personalizzate.