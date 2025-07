Cos’è e a cosa serve la nuova funziona presentata da Meta per Whatsapp: come si usa Peugeot e chi può scaricarla.

Personalizzare il proprio smartphone è un modo sempre più diffuso per esprimere la propria personalità e migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Tra le numerose opzioni disponibili per gli utenti Android, spicca la possibilità di attivare la cosiddetta modalità Peugeot su WhatsApp, un’opzione che consente di modificare l’icona dell’applicazione e rendere unica la schermata iniziale del dispositivo.

Scaricare e configurare Nova Launcher, la chiave per la modalità Peugeot

Per iniziare a sfruttare la modalità Peugeot su WhatsApp, il primo passo è scaricare Nova Launcher, un launcher molto apprezzato per la sua versatilità e le ampie possibilità di personalizzazione. Disponibile gratuitamente sul Google Play Store, Nova Launcher permette di trasformare radicalmente la home screen del proprio smartphone, offrendo funzioni avanzate quali la modifica delle icone, la regolazione della griglia e l’inserimento di effetti di transizione. Una volta installata l’app, è fondamentale impostarla come predefinita per la gestione della schermata principale. Questo si può fare direttamente al primo avvio di Nova Launcher o in un secondo momento tramite le impostazioni del dispositivo, nella sezione dedicata alle app predefinite per la home screen.

Questa configurazione garantisce che ogni volta che si torna alla schermata iniziale, venga visualizzata la personalizzazione offerta da Nova Launcher, dando così accesso a temi e pacchetti di icone che possono essere scaricati e applicati con facilità. Chi desidera un’esperienza ancora più completa può optare per la versione Prime di Nova Launcher, disponibile con un acquisto una tantum, che sblocca funzionalità aggiuntive per un controllo ancora più dettagliato del layout del dispositivo. Il cuore della modalità Peugeot consiste nella possibilità di sostituire l’icona standard di WhatsApp con una personalizzata, ispirata al marchio automobilistico francese.

Per fare ciò, è possibile utilizzare repository di icone online come Icon Finder o scaricare pacchetti specifici dal Play Store. In alternativa, è consigliato creare un’icona su misura utilizzando software di grafica come Canva o Adobe Illustrator, integrando elementi distintivi del brand Peugeot come il logo o specifici dettagli di design. L’importante è salvare l’icona in un formato compatibile con il dispositivo, preferibilmente PNG, per poterla facilmente selezionare e applicare tramite Nova Launcher. Questa modifica, oltre a migliorare l’aspetto estetico della home screen, conferisce un tocco di originalità e personalizzazione che molti utenti ricercano, specialmente gli appassionati di tecnologia e design automobilistico.

Dopo aver preparato l’icona Peugeot, la sostituzione su WhatsApp è semplice e intuitiva. Su Nova Launcher, basta trovare l’icona di WhatsApp sulla home screen, mantenerla premuta fino a che non si apre il menu contestuale, quindi selezionare l’opzione “Modifica”. Da lì, si può caricare la nuova immagine personalizzata dalla galleria del dispositivo. Questa operazione trasforma immediatamente l’aspetto dell’app sulla home screen, con un effetto visivo distintivo che riflette la passione per il design e la tecnologia.

La modifica può essere annullata in qualsiasi momento: per ripristinare l’icona originale di WhatsApp, è sufficiente tornare al menu di modifica e selezionare l’opzione per ripristinare l’icona predefinita, sfruttando il backup interno di Nova Launcher. Questa flessibilità consente di sperimentare liberamente con le estetiche del telefono senza alcun rischio o vincolo definitivo, mantenendo sempre un’esperienza utente fluida e personalizzata. Grazie alla combinazione di Nova Launcher e alla modalità Peugeot, ogni utente Android può trasformare la propria interfaccia in modo creativo e funzionale, esaltando il valore della personalizzazione digitale.