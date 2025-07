Whatsapp, ecco finalmente il segreto per far comparire le foto del tuo contatto nelle notifiche: i dettagli

WhatsApp continua a essere l’app di messaggistica più diffusa a livello globale, e con l’ultimo aggiornamento ha introdotto una funzionalità che migliora l’esperienza utente nelle notifiche: la possibilità di visualizzare la foto del contatto direttamente nelle notifiche del telefono. Questo piccolo ma significativo dettaglio aiuta a riconoscere immediatamente chi ha inviato un messaggio, senza dover aprire l’applicazione.

La procedura per far comparire l’immagine del profilo di un contatto nelle notifiche è estremamente semplice e accessibile a tutti gli utenti. Innanzitutto, è necessario assicurarsi di avere installato l’ultima versione di WhatsApp, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Successivamente, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni. Entrare nella sezione Notifiche. Attivare l’opzione Visualizza immagine del profilo nelle notifiche.

Una volta attivata questa funzione, ogni volta che si riceverà un messaggio da un contatto, la sua foto profilo comparirà nella notifica, rendendo più immediato il riconoscimento del mittente.

Vantaggi e limitazioni della funzione notifiche con foto del contatto

Questa novità di WhatsApp non solo migliora l’estetica delle notifiche, ma facilita anche la gestione delle comunicazioni, specialmente in situazioni in cui si ricevono numerosi messaggi da diversi contatti. La presenza dell’immagine rende più semplice distinguere immediatamente chi ha scritto, riducendo la necessità di aprire l’app per controllare l’identità del mittente.

Tuttavia, è importante sottolineare che la visualizzazione della foto del contatto nelle notifiche dipende dalle impostazioni di privacy del singolo utente. Se il contatto ha configurato la propria privacy in modo restrittivo – ad esempio, limitando la visibilità della foto solo ai propri contatti o a nessuno – l’immagine potrebbe non comparire nelle notifiche.

Per godere appieno di questa funzionalità, è fondamentale che il dispositivo supporti le notifiche avanzate introdotte nelle versioni più recenti dei sistemi operativi Android e iOS. I telefoni con versioni obsolete potrebbero non essere in grado di mostrare correttamente le immagini nelle notifiche.

Inoltre, gli utenti devono mantenere aggiornata l’app per evitare problemi di visualizzazione o incompatibilità. WhatsApp, infatti, rilascia frequentemente aggiornamenti che migliorano la sicurezza e le funzionalità dell’app, inclusa la gestione delle notifiche.

L’introduzione della visualizzazione della foto del contatto nelle notifiche rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’interfaccia utente di WhatsApp, confermando l’impegno della piattaforma nel rendere la comunicazione più immediata e personalizzata.