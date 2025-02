WhatsApp ha un trucco per nascondere i contatti con i quali parliamo più spesso. Scopri come fare per attivarlo.

Alla luce del successo sempre crescente degli ultimi anni – con iscritti sempre in crescita, siamo intorno ai 2 miliardi di utenti mensili – WhatsApp continua a puntare con decisione sulla privacy. Una delle ultime funzionalità introdotte mira proprio a tutelare maggiormente gli utenti. Diversi strumenti sono già stati messi a disposizione nel corso degli anni, altri sono in lavorazione.

Molte funzionalità saranno testate nei prossimi mesi. Ma anche ora ci sono dei trucchetti poco noti che potrebbero fare molto comodo. Come quello che ci permette di nascondere i contatti con cui chattiamo con maggior frequenza. Basterà seguire pochi semplici passaggi per rendere top secret la lista dei contatti più stretti. Ecco come dobbiamo fare per rendere “invisibili” le persone con cui ci scriviamo di più.

Come nascondere i contatti frequenti di WhatsApp

Sarà possibile attivare questo trucchetto nella versione di WhatsApp per iOS. Dovremo soltanto seguire una serie di semplici passaggi. Prima di tutto bisognerà avviare l’applicazione di messaggistica. Dall’elenco delle chat andiamo a rintracciare la conversazione da nascondere e apriamola. A fianco del nome del contatto troveremo l’icona (i). Non dovremo fare altro che premerla.

Così facendo potremo visualizzare la voce “Modifica” in alto a destra. Come ultimo passaggio, copiamo il numero di telefono e incolliamolo nella sezione “Note”, in modo da averlo sempre disponibile. Infine clicchiamo su “Fine” per dare la conferma. Ora vedremo che nella sezione dedicata ai “Contattati di frequente” non appariranno più il nome e il numero di telefono della persona che vogliamo tenere nascosta.

Chi invece ha un telefono con Android dovrà seguire passaggi molto simili, anche se con qualche differenza. Anche in questo caso dovremo aprire l’app e cercare la chat da nascondere. Dopodiché tocchiamo sull’immagine del profilo della persona che non vogliamo fare vedere, in modo da visualizzare tutte le informazioni salvate nel tempo da WhatsApp.

Anche qui troveremo l’icona della (i) da toccare. Poi dovremo premere sui tre puntini verticali in alto a destra. Adesso ci basterà premere su “Modifica”, fare copia e incolla del numero di telefono nella sezione “Note” e salvare le modifiche. Una volta aggiornata la lista dei contatti, il nome della persona che vogliamo nascondere non apparirà più tra quelli frequenti.

Questa operazione chiaramente non è definitiva. Ripercorrendo a ritroso i passaggi che abbiamo appena elencato potremo tornare sui nostri passi e far riapparire di nuovo la conversazione celata a sguardi indiscreti nell’elenco dei contatti più frequenti.