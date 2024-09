WhatsApp, come scoprire dove si trova un tuo contatto in tempo reale

Se usate WhatsApp con una certa regolarità è probabile che vogliate sapere come scoprire dove si trova esattamente un vostro contatto in tempo reale. Si può davvero risalire a questa informazione? La risposta è sì, vediamo come fare.

È innegabile che negli ultimi anni le app di messaggistica siano diventate in qualche modo essenziali per la vita di relazione. Infatti sono molto comode per comunicare con la propria schiera di amici, parenti e conoscenti, in modo rapido e senza sforzo.

Che sia attraverso un testo digitato o con i messaggi vocali, che permettono di risparmiare tempo o di usare le app anche quando le mani sono impegnate a fare altro, chattare ha oramai preso il posto dei vecchi sms e mms… Qualcuno si ricorda ancora che esistono? Le compagnie telefoniche consentono di usare questi metodi ma è chiaro che oramai sono diventati obsoleti.

Quello che oggi andiamo a scoprire, tra le tante funzionalità di WhatsApp è come scoprire dove si trova con precisione la persona con cui si sta chattando. Non è affatto complicato.

Come fare a sapere dove si trova un contatto WhatsApp in tempo reale

Siete anche voi tra i milioni di utenti che usano WhatsApp per diletto, per stare in contatto con i propri amici e conoscenti, oppure per lavoro, per condividere immediatamente informazioni utili per tutto il team? Allora potreste voler sapere come fare a capire il luogo in cui i vostri contatti si trovano.

Per scoprire il luogo esatto in cui il vostro contatto è attualmente, in tempo reale, è possibile con la condivisione della posizione. In pratica attivando la geolocalizzazione sarà semplicissimo capire il punto geografico in cui si trova l’amico con cui state chattando proprio in quel momento.

Questa opzione è chiaramente funzionante per qualsiasi versione dell’App di messaggistica, quindi sia per iOS che per Android. Il tutto funziona tramite GPS. Per attivare la funzione dovete eseguire i seguenti passaggi.

Aprite la chat

Premete premere sul simbolo della graffetta su Android o sul + per l’iPhone

Cliccate su Posizione > Posizione in tempo reale > Invia

In questo modo permetterete ai vostri contatti di sapere dove vi trovate in ogni momento. Ovviamente per sapere la posizione dei vostri contatti debbono aver attivato l’opzione a loro volta. Questa ovviamente è una libera scelta di ciascuno, per cui chi non vuole condividere la posizione per mantenere una certa privacy potrà scegliere di non farlo.

La scelta di rendere visibile la geolocalizzazione è reversibile in ogni momento, si può tornare all’impostazione precedente e nascondere l’informazione. Oppure si può anche stabilire un tempo durante il quale rendere visibile l’informazione (15 minuti, 1 ora e 8 ore).

Se invece cliccate sull’opzione “Invia la tua posizione attuale” permetterete ai vostri contatti di sapere tutti gli spostamenti avvenuti in tempo reale. Il contatto apparirà contrassegnato con un bollino blu sulla mappa. E con la nuova opzione WhatsApp mostrerà chi è stato di recente online.