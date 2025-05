A partire da oggi, lunedì 5 maggio 2025, WhatsApp smetterà ufficialmente di funzionare su tre modelli storici di iPhone: il 5s, il 6 e il 6 Plus. L’annuncio arriva da Meta, che aggiorna periodicamente la lista dei dispositivi supportati. Sebbene l’app sia progettata per una vasta gamma di device, sia Android che iOS, il supporto per gli smartphone più datati viene ritirato per motivi di sicurezza e compatibilità. Non è la prima volta: già il primo gennaio 2025 alcuni modelli erano stati esclusi. Ora tocca a questi tre iPhone, lanciati tra il 2013 e il 2014, già etichettati da Apple come “obsoleti”.

Perché questi iPhone non saranno più compatibili

WhatsApp ha spiegato che i dispositivi coinvolti non sono più in grado di supportare le nuove funzionalità, molte delle quali legate all’intelligenza artificiale. Hardware datato e sistemi operativi non aggiornabili rendono questi modelli incompatibili con le versioni più recenti dell’app. Inoltre, Meta punta a migliorare la sicurezza e prevenire attacchi informatici, un’esigenza non più garantita su dispositivi privi di aggiornamenti ufficiali.

Come salvare i propri messaggi e cosa fare

Per chi possiede uno dei modelli in questione, c’è ancora tempo per mettere al sicuro le chat. È sufficiente andare su Impostazioni di WhatsApp, quindi su Chat > Backup delle chat > Esegui backup. Questo passaggio consente di salvare tutte le conversazioni prima che l’app smetta di funzionare. Dopodiché, l’unica vera alternativa sarà acquistare un dispositivo compatibile. La nostalgia per questi modelli storici è comprensibile, ma anche la tecnologia – proprio come le chat – non aspetta nessuno.