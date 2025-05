Su tutti questi telefoni – di seguito la lista completa – dal prossimo 1° giugno WhatsApp smetterà di funzionare.

A partire dal 1° Giugno 2025, WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, non sarà più disponibile su una serie di dispositivi, sia Android che iPhone.

Questa decisione non è una novità, poiché ogni anno, con l’uscita di nuove versioni e aggiornamenti, alcuni modelli di telefoni vengono esclusi dalla possibilità di utilizzare l’app. Tuttavia, la lista di dispositivi colpiti in questa occasione è particolarmente significativa e potrebbe costringere molti utenti a considerare un cambio di smartphone.

WhatsApp, dal 1° giugno non sarà più attivo su questi telefoni

Il motivo principale per cui WhatsApp smette di supportare determinati modelli è legato all’evoluzione tecnologica e alla necessità di garantire una migliore esperienza utente. Gli aggiornamenti dell’applicazione non riguardano solamente l’aggiunta di nuove funzionalità, ma includono anche patch di sicurezza fondamentali. Queste patch sono progettate per proteggere gli utenti da potenziali vulnerabilità e attacchi informatici, che sono sempre più frequenti nel panorama digitale attuale. Inoltre, con l’introduzione di nuove funzionalità, WhatsApp richiede sistemi operativi più recenti e performanti, che non sono supportati dai modelli più vecchi.

Nonostante i costi associati all’acquisto di un nuovo dispositivo possano rappresentare un ostacolo, la sicurezza e la privacy degli utenti dovrebbero essere una priorità. Utilizzare un dispositivo obsoleto potrebbe esporre gli utenti a rischi significativi, inclusi furti di dati e accessi non autorizzati. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, i telefoni iPhone lanciati prima del 2012 non riceveranno più aggiornamenti per WhatsApp. Questo significa che i modelli di iPhone della serie 5, 6 e SE, tra cui i seguenti, non saranno più compatibili:

iPhone 4

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Gli utenti di questi modelli dovranno quindi prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo dispositivo per continuare a utilizzare WhatsApp. È importante notare che, oltre alla perdita dell’accesso all’app, gli utenti rischiano anche di perdere tutte le chat e i file multimediali salvati, come foto e video. La lista dei telefoni Android che perderanno l’accesso a WhatsApp include una varietà di modelli da diverse marche. Ecco alcuni dei dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G di prima generazione

Moto E 2014

Razr HD

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

LG

Optimus 6

Nexus 4

G2 Mini

Questi modelli, molti dei quali risalgono a diversi anni fa, non potranno più beneficiare delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti di sicurezza. Con l’aumento delle minacce informatiche e delle truffe online, è fondamentale utilizzare un dispositivo che possa garantire una protezione adeguata. La decisione di WhatsApp di interrompere il supporto per questi telefoni ha importanti implicazioni per la sicurezza degli utenti. Chi continua a utilizzare un dispositivo obsoleto non solo perderà l’accesso all’app, ma si espone anche a rischi significativi.

Le vulnerabilità nei sistemi operativi più vecchi possono essere facilmente sfruttate da malintenzionati per accedere a dati sensibili. Inoltre, l’assenza di aggiornamenti significa anche che gli utenti non potranno più ricevere le ultime funzionalità legate alla privacy, come controlli avanzati sui gruppi e opzioni di gestione delle chat. Questo può portare a una gestione meno sicura delle informazioni personali e professionali. La necessità di un cambio di dispositivo è quindi evidente. Considerando i costi associati all’acquisto di un nuovo smartphone, molti utenti potrebbero essere riluttanti a fare questo passo.

Tuttavia, è importante valutare i benefici a lungo termine di un dispositivo aggiornato. Non solo si avrà accesso a WhatsApp e alle sue funzionalità più recenti, ma si potrà anche garantire una maggiore sicurezza dei dati personali. Investire in un nuovo smartphone non deve essere visto solo come una spesa, ma come un passo necessario verso una maggiore sicurezza e funzionalità. La tecnologia avanza rapidamente, e rimanere indietro potrebbe avere conseguenze significative, soprattutto in un’epoca in cui la comunicazione digitale è diventata fondamentale per la vita quotidiana.

Un ulteriore aspetto da considerare è che il mancato aggiornamento di WhatsApp comporterà anche la perdita di tutte le informazioni precedentemente archiviate nell’app. Questo include non solo i messaggi di testo, ma anche foto, video, documenti e messaggi vocali. Gli utenti dovrebbero pertanto considerare seriamente l’idea di eseguire un backup dei loro dati prima di perdere l’accesso all’app. In un mondo in cui le comunicazioni digitali sono così intrecciate con aspetti cruciali della vita quotidiana, come il lavoro e le relazioni personali, aggiornarsi e mantenere un dispositivo sicuro è più importante che mai.