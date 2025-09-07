L’app di messaggistica più famosa al mondo, continua a sorprendere con le sue novità. Ecco gli ultimi, interessanti aggiornamenti.

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, continua a evolversi introducendo novità che migliorano l’esperienza degli utenti e rafforzano la sicurezza. Dopo aver implementato importanti aggiornamenti nel corso degli anni, ora il focus si concentra su una nuova funzionalità dedicata agli sticker, che promette di rendere le conversazioni ancora più semplici e immediate.

Tra le innovazioni più attese figura la possibilità di utilizzare username al posto del numero di telefono per avviare conversazioni. Questa novità, che sarà introdotta nei prossimi mesi, rappresenta un significativo passo avanti per la privacy degli utenti. Grazie a questo sistema, infatti, non sarà più necessario condividere il proprio numero personale, riducendo così i rischi legati alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.

L’adozione degli username si inserisce in un contesto più ampio di tutela della privacy, già garantita dalla crittografia end-to-end di WhatsApp, che protegge messaggi e chiamate da qualsiasi accesso non autorizzato, nemmeno da parte della stessa piattaforma di Meta.

La rivoluzione degli sticker: come cambierà il salvataggio

Gli sticker sono diventati uno strumento molto apprezzato dagli utenti di WhatsApp, grazie alla loro capacità di sostituire i messaggi testuali con immagini espressive che rendono le chat più interattive e divertenti, soprattutto nei gruppi. Attualmente, per salvare uno sticker nell’archivio personale, è necessario prima inviarlo in una chat, un processo spesso macchinoso e poco intuitivo.

WhatsApp sta sperimentando un aggiornamento che introduce un pulsante dedicato per il salvataggio diretto degli sticker nell’archivio, senza doverli inoltrare. Questa funzione semplificherà notevolmente l’organizzazione e l’uso degli sticker, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e spazio nelle conversazioni.

L’impegno di Meta per un’esperienza sempre più sicura e coinvolgente

WhatsApp fa parte dell’universo Meta Platforms, azienda leader nel settore tecnologico con oltre 69.000 dipendenti e un fatturato di 135 miliardi di dollari nel 2023. Meta continua a investire nello sviluppo di soluzioni innovative, puntando a migliorare sia la sicurezza sia la funzionalità dei suoi servizi.

Il gruppo Meta, che controlla anche Facebook, Instagram e Messenger, ha come obiettivo quello di offrire ai propri utenti esperienze digitali più sicure, affidabili e coinvolgenti. Oltre alla crittografia e alla privacy, l’azienda sta realizzando progetti infrastrutturali di grande portata, come il cavo sottomarino Waterworth, che collegherà Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica per garantire una connettività globale di alta qualità.

In ambito WhatsApp, le chiamate vocali e le videochiamate rimangono strumenti chiave per mantenere il contatto con amici e familiari, grazie alla protezione end-to-end che rende le comunicazioni private e sicure. Inoltre, la versione Business dell’app permette alle aziende di raggiungere clienti in tutto il mondo, promuovendo prodotti e servizi in modo efficace.

Con l’introduzione degli username e la nuova gestione degli sticker, WhatsApp si conferma all’avanguardia nel settore della messaggistica, continuando a migliorare la facilità d’uso e la tutela della privacy per milioni di utenti.