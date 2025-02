Con WhatsApp Plus gli utenti possono usare funzionalità aggiuntive. Ecco come scaricare questa versione non ufficiale di WhatsApp (ma attenzione ai rischi).

È disponibile WhatsApp Plus, un’alternativa non ufficiale alla popolare app di messaggistica istantanea. Si tratta di un’app non ufficiale che offre delle funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di personalizzare l’interfaccia dell’app. A questo proposito, sono in tanti a chiedersi come scaricare l’ultima versione di febbraio 2025.

Una doverosa premessa: va ricordato che WhatsApp Plus è una versione non autorizzata dell’app di Meta e anche se WhatsApp Plus APK offre alcune funzionalità specifiche diverse dalla versione originale, potrebbe comportare anche dei rischi collegati alla sicurezza informatica. Come prima cosa: non essendo originale WhatsApp Plus non si potrà scaricare dal Play Store. Ecco come fare.

WhatsApp Plus, come scaricarlo

Per scaricare WhatsApp Plus sarà prima necessario scaricare l’Android Application Package (APK), un pacchetto informativo che permette di installare app non presenti nello store di Google. Attenzione poi: WhatsApp Plus non è compatibile con l’app originale. Sarà dunque necessario disinstallare l’applicazione di Meta. Chi usa WhatsApp Plus non potrà usare la versione ufficiale di WhatsApp.

Chi desidera installare WhatsApp Plus sul telefono dovrà, come detto, scaricare APK. Per farlo bisognerà andare su “Impostazioni”, poi su “Sicurezza” e attivare infine l’opzione “Origini sconosciute”. Dopo aver abilitato questa opzione sarà necessario abilitare l’installazione di applicazioni non appartenenti a Google Play. A questo punto si potrà inserire il file APK da installare sul telefono.

L’ultima versione rilasciata per WhatsApp Plus APK è la v18.40, disponibile per l’installazione. Chi volesse scaricarla dovrà seguire i seguenti passaggi. Occorrerà eseguire un backup del nostro WhatsApp originale, in modo da non perdere conversazioni e messaggi importanti. Come anticipato occorrerà disinstallare completamente l’app ufficiale WhatsApp.

Dopo aver seguito la procedura descritta qui sopra, dovremo inserire il numero di telefono e configurare il profilo. Nel seguire la procedura di installazione dell’APK dovremo accettare i termini e le condizioni. Dopodiché provvediamo a inserire il nostro numero di telefono personalizzando il profilo. A questo punto ripristiniamo le chat dal backup e apriamo WhatsApp Plus v.18.30 .

Attenzione, però: usare WhatsApp Plus può mettere a rischio il telefono e i dati personali degli utenti, che possono essere trafugati da terzi. Questa versione non ufficiale non è dotata di un sistema di crittografia estrema, come nella versione originale. Da tenere conto che WhatsApp registra quando un utente installa la versione illegale della sua app e può bloccare l’account per sempre.

Insomma: installare WhatsApp Plus rende impossibile usare l’app ufficiale. Meta ha ricordato che le app false presentano rischi sul piano della sicurezza a cominciare dall’invio di spam e dalla possibilità di essere truffati da persone sconosciute.