Ha evirato il marito nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, nell’Agro Nocerino-Sarnese. La donna, 35 anni, è stata arrestata e si trova nel carcere di Salerno, mentre il marito, 41 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, l’uomo sarebbe stato narcotizzato durante il pranzo: ha raccontato infatti di aver avvertito una forte sonnolenza. Approfittando del suo stato, la donna lo avrebbe aggredito mentre dormiva, provocandogli una mutilazione con un taglio netto ai genitali.

Nonostante le gravissime ferite, il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i militari della stazione di Angri, avviando gli accertamenti.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Gianluca Caputo della Procura di Nocera Inferiore, hanno portato all’arresto della 35enne in quasi flagranza di reato: è accusata di tentato omicidio per le lesioni gravissime inflitte al marito.