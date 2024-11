Xbox, tutto quello che sappiamo su una possibile console portatile

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha di recente parlato di una possibile console portatile di Xbox. Nonostante l’esistenza di uno sviluppo sul quale si starebbe lavorando, l’arrivo sul mercato sembra tutt’altro che imminente.

Xbox, una console portatile

Nel 2016, Robbie Bach aveva già parlato di una possibile console portatile nel mondo Xbox. Si discuteva di una console che avrebbe preso il nome di “Xboy“, ma l’idea non si è mai realmente concretizzata.

Da quel momento, però, il mercato delle console portatili ha ricevuto un forte scossone grazie a Nintendo, con l’uscita di Nintendo Switch, tra le console più vendute di sempre. Con Sony fuori dai giochi, basti ricordare il fallimento di PlayStation Vita, sono arrivate sul mercato altre console, o meglio, altri Pc portatili come per esempio Steam Deck, Lenovo Legion Go e Asus ROG Ally.

Xbox portatile, le parole di Phil Spencer

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, nel corso di un’intervista con Bloomberg e in riferimento alla possibilità di una console portatile, ha rivelato che Xbox è nelle prime fasi di progettazione e sta valutando quali funzionalità potrebbe includere su questa console. Nonostante esista effettivamente una fase di sviluppo, Spencer ha parlato anche delle tempistiche, affermando che la data di lancio potrebbe essere molto lontana, smorzando così l’entusiasmo di chi pensava a un’uscita ben più recente.

Nonostante i Pc portatili rappresentino una scelta di altissimo livello per il gaming portatile, il fatto che siano a tutti gli effetti dei computer rende la loro immediatezza nel gioco poco fruibile e poco immediata per un’utenza di massa. Basti pensare, per esempio, al loro sistema operativo, non pensato per schermi così piccoli.

Immaginate, invece, di poter giocare su una potente console portatile targata Xbox, pensata proprio per il gaming e quindi con tutti i benefici del Game Pass. La sua realizzazione e l’uscita sul mercato sembrano molto lontane, come afferma lo stesso Spencer, ma l’idea affascina, e neanche poco.