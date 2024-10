Xec, la nuova variante del Covid sembra un raffreddore ma ti annienta: si sta diffondendo rapidamente

Una nuova variante del Covid sta dilagando in Gran Bretagna. “Ti annienta”, avvertono i medici. L’ultimo ceppo del Covid si chiama XEC, ed ha dei sintomi più gravi rispetto ai suoi predecessori ed è stata paragonata ad un’influenza che colpisce con sintomi più intensi. La variante si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo ed è destinata a diventare il ceppo predominante.

Come racconta un articolo apparso sul Mirror, i medici evidenziano un aumento delle infezioni respiratorie legate all’emergere di questa variante. “In genere, in questo periodo dell’anno assistiamo a un aumento delle infezioni respiratorie. C’è un’altra variante del Covid sulla scena che dovrebbe diventare la più dominante. Sta diventando la più diffusa come tutte le varianti precedenti”.

Una variante ricombinante del Covid

Xec è identificato come una variante ricombinante, che emerge quando due ceppi si fondono, potenzialmente in una persona infetta da entrambi contemporaneamente. Questa particolare variante è una combinazione dei ceppi KP. 3.3 e KS. 1.1 che condividono caratteristiche genetiche con omicron, la variante altamente contagiosa ma meno grave rilevata per la prima volta in Sudafrica nel 2021.

Gli esperti sollevano preoccupazioni sul fatto che ” Xec sembra avere un vantaggio in termini di crescita e si sta diffondendo più rapidamente rispetto ad altre varianti in circolazione, il che suggerisce che diventerà la variante dominante a livello globale nei prossimi mesi. Al momento, sembra essere un po’ più simile all’influenza rispetto alle precedenti iterazioni del Covid, con febbre alta, tosse, dolori al corpo, mal di testa“.

I sintomi della Xec

Secondo gli esperti contattato dal Mirror “alcuni dei sintomi in passato erano più tosse e raffreddore, ma al momento il Covid sembra davvero sterminare le persone. Ma se si tratti di Covid è davvero difficile dirlo perché molti dei sintomi si confondono con altre malattie che sono diffuse in questo periodo dell’anno. È difficile distinguere tra Covid e influenza. Le persone che hanno l’influenza tendono a stare molto male.

“A volte, le persone dicono di avere l’influenza ma in realtà hanno un brutto raffreddore. In genere, se hai una vera influenza, sei costretto a letto. Con il Covid, potresti effettivamente stare abbastanza bene. Potresti tossire e avere altri sintomi, ma essere in grado di svolgere le tue attività e potresti diffonderlo involontariamente a persone vulnerabili”.