Lo spagnolo Raul Fernandez, 24 anni, pilota ufficiale della Aprilia, ha vinto in Australia davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Prima vittoria della carriera in MotoGP. L’Aprilia si è confermata in crescendo anche a Philippe Island. Fernandez, diretto da Davide Brivio, ha condotto una gara magistralmente. Il suo primo acuto nella top class è indimenticabile per lui ma indimenticabile lo è anche per il marchio veneto che in Australia ha posto il sigillo n.300 nel Moto Mondiale. A far compagnia sul podio a Raul due italiani: Fabio Di Giannantonio con la sua VR46 Ducati e Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Il generoso Bez ha conquistato anche il terzo posto nel Mondiale piloti approfittando della caduta di Francesco Bagnaia. Gara con poca storia: Fernandez sempre in vantaggio, impossibile avvicinarsi a lui. Ancora un weekend senza punti per Pecco; il torinese è caduto a quattro giri dal termine mentre occupava la 13 esima posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA

Pole di Fabio Quartararo con la Yamaha in 1’26.465. Secondo Bezzecchi che ha sfiorato la pole per una manciata di centesimi (1’26.496). Seconda fila: Miller (3) e R. Fernandez (4). Terza fila Acosta (5), Alex Marquez (6) davanti a Fermin Aldeguer (7) e Pol Espargaro (8).Seguono due piloti italiani: Luca Marini (9) e Fabio Di Gianantonio (10). Dietro di loro due moto giapponesi: la Yamaha di Rins (11) e la Honda di Mir (12). Quindi Zarco (13), Bagnaia (14); Pecco penalizzato di tre posizioni per aver disturbato Bezzecchi in qualifica (sconterà nel prossimo GP). Alle sue spalle Oliveira (15), Binder (16), Morbidelli (17), Ai Ogura (18). Chiudono Salvadori (19), Bastianini (20), Chantra (21) e Michele Pirro (22).

SPRINT DOMINATO DA BEZZECCHI

La mini gara del sabato (13 giri) e’ stata vinta da Bezzecchi sempre più a suo agio sula breve distanza e in sella all’Aprilia. Battuto Fernandez, terzo Acosta. Prima doppietta Aprilia nelle Sprint. Crisi Bagnaia che ha chiuso penultimo. Il Bez ci ha preso gusto. Dopo i centri di Misano e Mandalika ha fatto il tris in Australia in un derby tutto Aprilia con Raul Fernandez. In flessione Ducati che ha salvato la faccia con Di Giannantonio (quinto). Bezzecchi sabato si è portato a solo 8 punti da Bagnaia che, sconsolato, ha detto dopo la Sprint:”Gara umiliante, chiedo scusa ai tifosi”. Ha chiuso la mini gara con 30” di ritardo da Bezzecchi.

MOTOGP, CIRCUITO SU UNA ISOLA

La gara si è svolta su una piccola isola sud-est di Melbourne scoperta nel 1798 dall’esploratore britannico George Bass. Tracciato di 4.450 metri che si snoda su una scogliera circondata da natura incontaminata con 12 curve e un rettilineo in discesa. Una pista unanimemente considerata difficile. Ergo, l’esultanza straripante del ragazzo di Madrid è più che giustificata. Fernandez ha ammesso:”Vittoria inaspettata”.

ORDINE DI ARRIVO

1. Raul Fernandez in 39’49”571, 2. Di’ Gianantonio (+1”418), 3. Bezzecchi (+2.410), 4. Alex Marquez (+3.715), 5. Pedro Acosta (+7.930), 6. Luca Marini (+7.970), 7. Rins (+10.671), 8. Binder (+12.270), 9. Bastianini (+14.076), 10. Pol Espargaro (+16.861), 11. Fabio Quartararo (+16.965).

MOTOGP, CLASSIFICA PILOTI

Marc Marquez 545 punti ( campione del mondo), 2. Alex Marquez 379, 3. Marco Bezzecchi 282, 4. Bagnaia 274, 5. Acosta 233, 6. Di Giannantonio 216, 7. Morbidelli 208, 8. Aldeguer 183, 9. Quartararo 166, 10. Raul Fernandez 146.