Iniziata a Torino la settimana delle “Nitto Atp Finals”, il prestigioso evento di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo.

Domenica anomala per le Finals, praticamente un unicum nella storia del “torneo dei maestri”. In campo subito entrambi i gironi. Partenza col botto, record di pubblico e montepremi; solo la vittoria finale vale 2 milioni e 300 mila dollari.

Ogni partita vinta nel “round robin” (ogni giocatore di un gruppo affronta tutti gli altri partecipanti dello stesso girone) è pagata 396.500 dollari mentre la sola partecipazione al torneo vale 331.000 dollari.

PROGRAMMA INTENSO

Ogni giorno due sessioni (pomeridiana e serale). Gli otto giocatori (o coppie) sono suddivisi in due gruppi da quattro, e ciascun giocatore/coppia affronta gli altri tre del proprio girone. Dunque, ogni partecipante gioca tre incontri.

Al tirar delle somme uscirà la classifica finale della stagione 2025. Va ricordato che ogni vittoria round robin vale 200 punti, in semifinale 400. Al vincitore della finale sono assegnati 500 punti.

Per la cronaca: alle 11.30 il torneo è cominciato con il doppio Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz e seguire Alcaraz-de Minaur (ore 14). In serata, comunque non prima delle 18, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori sfiderà i britannici Cash-Glasspool. Dopo le 20.30 il big match Zverev-Ben Schelton.

Lunedi il debutto serale di Jannik Sinner con Auger-Aliassime.

TENNIS ITALIANO PROTAGONISTA

Italia figura centrale delle Finals. Nessun altro Paese ha atleti in tutti e quattro i tabelloni delle Finals. Jannik Sinner e Jasmine Paolini sui troni tra gli otto dei singolari con Lorenzo Musetti ripescato all’ultimo dopo il forfait di Djokovic (vittorioso ad Atene).

Lorenzo affronterà lunedì Taylor Fritz (14.00). La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il doppio e l’eterna Sara Errani (campionessa olimpica nel 2024 con Jasmine). Mai prima d’ora l’Italia aveva portato quattro giocatori alle Finals maschili. Una partecipazione impensabile fino a poco tempo fa. Oggi sembra la normalità.