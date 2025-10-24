Il solito Sinner. Giovedì sera a Vienna ha vinto l’ennesimo derby azzurro. Jannik è imbattuto: 17 vittorie su 17. L’ultimo azzurro che si è inchinato alla “Volpe rossa” è stato Flavio Cobolli, che ha lottato fino all’ultimo ma ha ceduto alla freddezza e alla esperienza del n.2 del mondo (6-2, 7-6). Comunque il tennista capitolino è uscito a testa alta dal palasport viennese: nessun azzurro, in precedenza, era andato così vicino “all’extraterrestre” ( definizione di Cobolli a fine partita). Sinner è volato ai quarti per l’ottava volta in stagione (su 10 tornei).

Partita di spessore

Primo set senza molta storia. Tutt’altra musica nel secondo parziale deciso al tiebreak. Jannik ha messo a segno un ottimo 65% di prime, al servizio si è rivelato intoccabile (nessuna palla break contraria) e, nonostante 19 errori gratuiti, Sinner ha prevalso con la sua proverbiale ferocia. Cobolli comunque ha fatto intravedere che può essere un degno sostituto dell’altoatesino nella squadra nazionale: i colpi ci sono. Deve mettere a punto la capacità di essere più continuo. Dal canto suo è evidente a tutti che Sinner pensa solo a riprendersi il primato nel ranking mondiale. L’ATP500 di Vienna può regalargli punti importanti per avvicinarsi a Carlos Alcaraz.

Le parole del vincitore

Come sempre Jannik ha avuto parole positive per l’avversario di turno. Ha detto a fine partita: “Cobolli sta giocando una stagione incredibile. Flavio migliora settimana dopo settimana. Sapevo che stasera sarebbe stata dura perché lui è un grande talento, un grande lottatore e in certi momenti abbiamo giocato veramente bene. Nel secondo set non sono riuscito a sfruttare alcune chance ma ho cercato di giocare in momenti importanti con la mentalità giusta. Auguro a Flavio il meglio”. E poi ha aggiunto: “Ci sono stati grandi momenti nella mia carriera anche se sono ancora molto giovane. Ma non do mai nulla per scontato e cerco sempre di giocare il mio miglior tennis. Sono contento. Ora vediamo cosa succederà”. Stasera ai quarti Sinner affronterà il kazako Bublik, 28 anni, n.16 del mondo che in stagione ha vinto 4 tornei, su tre diverse superfici.