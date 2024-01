E’ morto a 78 anni Franz Beckenbauer, il “Kaiser” del calcio. Il leggendario calciatore tedesco è scomparso il 7 gennaio. La famiglia lo ha comunicato nelle ultime ore all’agenzia tedesca Dpa. Considerato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, nonché da alcuni come il miglior difensore di tutti i tempi.

Franz Beckenbauer non si vedeva da tempo in pubblico. La scorsa estate, Lothar Matthaus, capitano guidato da Beckenbauer nel mondiale di Italia ‘90, aveva confermato in un’intervista che l’ex campione non godeva di ottima salute. L’ex sportivo non aveva potuto partecipare all’incontro dello scorso luglio della squadra protagonista delle Notti Magiche del 1990.

“Gli auguriamo tutto il meglio, che possa tornare a essere il vecchio Beckenbauer, con la sua energia”, queste erano state le parole di Matthaus a Rtl, “Speriamo possa rimettersi, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l’ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto”.