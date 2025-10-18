Domenica a Giacarta, capitale dell’Indonesia, cominciano i Mondiali di ginnastica artistica (19-25 ottobre). Partecipano le Nazionali di 195 Paesi. Bandita dalla manifestazione iridata la Nazionale di Israele (visto negato dal governo indonesiano). Molte le assenze di rilievo. Due su tutte: il fenomeno statunitense Simone Biles e l’azzurra Alice D’Amato. Cioè la ginnasta più decorata della storia (7 medaglie olimpiche, 23 ori Mondiali) e la campionessa olimpica alla trave (anche 11 medaglie agli Europei). Due assenze certamente pesanti che però non scalfiscono lo spettacolo sportivo che resta in ogni caso di eccellente qualità.

La grande chance azzurra

L’Italia è pronta a stupire ancora soprattutto con i reduci dai Giochi di Parigi. Gli azzurri contano in particolare sul bergamasco Yumin Abbadini, 24 anni, oro agli Europei nel concorso a squadre, e nell’anconetano Carlo Macchini, specialista alla sbarra (pluripremiato). Con loro può giocare le sue chance nel volteggio il romagnolo Thomas Grasso che in passato ha sfiorato il podio iridato in Cina. La Nazionale maschile è completata da tre esordienti: Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta. Direttore tecnico è Giuseppe Cocciaro già alla guida degli azzurri ai Giochi di Parigi.

Le ambizioni delle azzurre

Sono parecchie. Nonostante l’assenza della star genovese Alice D’Amato; al suo posto ci sarà la sorella Asia. La spedizione azzurra è completata da Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Chiara Barzasi. Le ragazze sono guidate da Enrico Casella, bresciano Asia torna in nazionale dopo problemi al ginocchio che l’hanno fermata l’anno scorso. Molte attese per la milanese Emma Fioravanti, 16 anni, grande fan di Vanessa Ferrari (la prima ginnasta italiana a vincere un Mondiale).

Emma ha detto: ”È la prima volta che vado fuori dall’Europa. Ho dovuto fare il passaporto. L’attrezzo che preferisco è il corpo libero e mi piace esprimermi con delle musiche ritmate, non lente. Conto sulle mie migliori caratteristiche, cioè la potenza e il dinamismo. Certo, lo sport mi impegna molto. Sono in terza superiore di scienze applicate e faccio la scuola serale online. Spero di divertirmi”.